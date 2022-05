Elden Ring : Miyazaki dévoile son boss préféré et deux figurines de Melina et du Loup enragé en précommande

Comme tous les jeux de FromSoftware, les joueurs ont leurs boss préférés, et Elden Ring n'échappe pas à la règle. La plupart des fans qui se sont aventurés dans l'Entre-Terre ont été marqués par Malenia, épée de Miquella, mais c'est au tour du concepteur du jeu de livrer son avis.

Hidetaka Miyazaki s'est entretenu avec Xbox Japan et il dévoile que son boss d'Elden Ring préféré est Radahn, plus particulièrement grâce à son festival. D'ailleurs, le directeur du jeu indique que lorsqu'il avait soumis cette idée du festival de Radahn à l'origine, son équipe ne l'avait pas pris au sérieux. Miyazaki précise tout de même qu'il apprécie également Godrick le Greffé et Rykard, seigneur du blasphème. Enfin, le concepteur avoue jouer à beaucoup de jeux en monde ouvert, et tous l'ont influencé pour créer Elden Ring, que ce soit la saga des The Elder Scrolls, The Witcher 3: Wild Hunt et bien évidemment The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ce qui ne surprendra personne.

En parallèle de cet entretien, l'éditeur Bandai Namco vient d'ouvrir les précommandes de deux figurines Figuarts Mini sur son site officiel, représentant Melina et le Loup enragé. De petites figurines de neuf centimètres avec un support et un bras droit alternatif chacune, proposées à 24,99 € l'unité ou en bundle contre 44,98 €. Et si vous n'avez pas encore craqué pour Elden Ring, le jeu est vendu 50,99 € sur Gamesplanet.

