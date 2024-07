Elden Ring : Miyazaki ne dit pas non à un film ou une série, George R.R. Martin en rajoute une couche

Source: The Guardian et George R.R. Martin

Elden Ring aura marqué des millions de joueurs depuis sa sortie en février 2022, le jeu de rôle et d'action de Bandai Namco et FromSoftware est encore en ce moment sur le devant de la scène avec la toute récente extension Shadow of the Erdtree. Hidetaka Miyazaki, directeur du studio et réalisateur du jeu, enchaîne les entretiens pour parler du contenu additionnel, mais pas seulement.

Lors d'une interview avec The Guardian (via VGC), le sujet d'une adaptation d'Elden Ring en film ou série TV a été mis sur le tapis et, chose étonnante, la réponse de Miyazaki est plutôt positive :

Je ne vois aucune raison de refuser une autre interprétation ou adaptation d'Elden Ring, un film par exemple. Mais je ne pense pas que moi-même, ni FromSoftware, ayons les connaissances ou la capacité de produire quelque chose sur un support différent. C’est donc là qu’un partenaire très solide entrerait en jeu. Nous devrons établir une grande confiance et un accord sur tout ce que nous essayons de réaliser, mais il y a certainement un intérêt.

Si l'idée de voir l'Entre-terre prendre vie au travers d'un film ou d'une série est alléchante, le scénario a de quoi poser souci. Le scénario du jeu en lui-même est très flou, d'autant qu'il dépend des choix effectués par le joueur, et les rares personnages ne sont pas très causants. Le titre brille surtout par son univers, coécrit par George R.R. Martin, l'auteur du Trône de fer (Game of Thrones), à condition d'analyser les descriptions des objets et les décors du jeu.

George R.R. Martin a d'ailleurs publié un étrange message sur son blog, évoquant les bruits de couloir d'une possible adaptation d'Elden Ring en film ou série. L'auteur a-t-il des informations secrètes en sa possession ? En tout cas, si adaptation il doit y avoir, il serait l'un des premiers informés. L'écrivain déclare :

Oh, et à propos de ces rumeurs que vous avez peut-être entendues concernant un long-métrage ou une série télévisée basée sur Elden Ring… Je n'ai rien à dire. Pas un mot, non, rien, je ne sais rien, vous n'avez jamais entendu un mot de ma part, hum hum hum. Quelle rumeur ?

Il n'y a évidemment rien de concret, George R.R. Martin peut très bien s'amuser à titiller la curiosité des joueurs sans raison, mais son message n'est pas passé inaperçu après des fans.

Pour rappel, Elden Ring a déjà été adapté en manga avec Elden Ring : Le chemin vers l'Arbre, mais il s'agit plutôt d'une parodie humoristique écrite et dessinée par Tobita Nikiichi. Au contraire de Dark Souls Redemption de Julien Blondel, disponible à 7,95 € sur Amazon ou Fnac.

