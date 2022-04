Elden Ring : un patch 1.03.3 lancé, juste pour Radahn

Même si Elden Ring est sorti il y a plus d'un mois, FromSoftware publie des mises à jour pour optimiser son jeu et équilibrer l'expérience. Le gros patch 1.03 avait corrigé des bugs et rajouté des fonctionnalités, mais les joueurs avaient découvert qu'un boss jusqu'ici très difficile était devenu bien plus simple à battre.

Radahn, l'immense général à affronter en Caelid, était réputé comme un boss particulièrement compliqué, mais le patch 1.03 avait réduit les dégâts de ses attaques, le rendant beaucoup moins inquiétant. Mais il s'agissait d'un bug, FromSoftware et Bandai Namco lancent donc la mise à jour 1.03.3 pour rectifier le problème :

Correction d'un bug dans l'ajustement de l'équilibre du boss Starscourge Radahn dans la mise à jour 1.03, dans lequel la puissance de certaines attaques était involontairement réduite.

Radahn redevient donc la terreur de Caelid, dommage pour les joueurs qui n'avaient pas profité de ce nerf involontaire pour le vaincre. Elden Ring est pour rappel disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, vous pouvez l'acheter à 50,99 € chez Gamesplanet.

Lire aussi : TEST Elden Ring : perdre sa vie à la gagner