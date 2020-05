DOOM Eternal : le patch 1.03 disponible, avec un tas de nouveautés et la Série 3, Métaux Précieux

DOOM Eternal connaît une grosse fin de semaine avec l'arrivée de son patch 1.03, qui est en réalité la Mise à jour 1 avec plein de nouveautés promise par id Software et Bethesda. Elle sonne aussi le début de la Série 3, Métaux Précieux, qui durera jusqu'a 18 juin 2020 sur PC, PS4, Xbox One et Stadia.

Vous pouvez retrouver les détails sur cet évènement ci-dessous, et si vous n'êtes pas contre un peu de lecture, le changelog complet du patch 1.03, lourd d'un peu plus de 3 Go, est lisible en page suivante. Il ajoute comme prévu les Démons Renforcés, des améliorations pour le solo, du neuf pour le Battlemode avec notamment le nivellement par classe, et un tas de correctifs en tout genre pour toutes les plateformes. À noter que la mise semble engendrer des problèmes de matchmaking pour le Battlemode, mais les développeurs travaillent déjà pour réparer le problème.

Pour ce nouvel évènement en jeu de DOOM Eternal : MÉTAUX PRÉCIEUX, vous devez viser l'or. Vous pouvez dès maintenant remporter un nouvel ensemble de cosmétiques rutilants simplement en remportant de l’XP dans DOOM Eternal ! Durant cet évènement, les joueurs débloquent de toutes nouvelles apparences d'armes, des icônes de joueur, des plaques nominatives et des apparences pour le joueur plus bling-bling que jamais... d'ailleurs, à compter de cette série, les évènements suivants proposeront de débloquer une apparence Deluxe bonus ! Étincelez grâce aux équipements tels que l'apparence Maraudeur Or et l'apparence Luxe pour Super Shotgun, ou faites une entrée remarquée avec la collection MC Doloris ! Ne laissez pas ces cosmétiques pimpants vous passer sous le nez, car MÉTAUX PRÉCIEUX prend fin le 18 juin. Ceux qui ont participé à notre dernier évènement CAFÉ ET CAMOUFLAGE connaissent la musique, mais voici un petit rappel : pour débloquer les objets cosmétiques de cet évènement, il faut gagner de l'XP, que vous obtenez en jouant des niveaux de la campagne, en défouraillant tout dans le BATTLEMODE et en terminant des défis hebdomadaires. Maintenant, allez chercher votre manette et préparez-vous pour l'opulence !