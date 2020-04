DOOM Eternal : la Série 2 Café et Camouflage est disponible, avec une drôle de skin hipster pour l'Arch-vile

Avec DOOM Eternal, Bethesda et id Software ont non seulement proposé un excellent solo, mais aussi un Battlemode à l'intérêt discutable, le tout avec une couche de jeu service. C'est avec des évènements sur environ un mois baptisés Séries que les développeurs vont tenter de faire rester les joueurs sur les serveurs, avec une mécanique d'XP à engranger pour monter en niveau et débloquer des récompenses cosmétiques diverses. La Série 1 a pris fin ce 16 avril et la suivante a vite fait pris le relai.

Café et Camouflage, tel est son nom, durera 27 petits jours et demandera de gravir ses 13 niveaux pour obtenir des apparences d'armes, icônes de joueur, plaques nominatives et skins de personnages, dont l'Arch-vile hipster, totalement hilarant. Chaque semaine, des défis hebdomadaires permettront d'engranger de l'XP en plus de celle gagnée à chaque match en multi. Voici la liste des récompenses telle qu'indiquée in-game :

Niveau 2 - Titre de profil (Édition spéciale) : Vétéran ;

Niveau 3 - Icône de profil (Deluxe) : Avec tous ses défauts ;

Niveau 4 - Apparence (Deluxe) : Roi des crapauds (Doloris) ;

Niveau 5 - Icône (Deluxe) : Symbiose avec l'Univers ;

Niveau 6 - Apparence d'arme (Deluxe) : Psychédélique (Fusil à plasma) ;

Niveau 7 - Icône de profil (Deluxe) : Soldat ;

Niveau 8 - Apparence (Deluxe) : Troufion (Slayer) ;

Niveau 9 - Icône de profil (Deluxe) : Scorpion ;

Niveau 10 - Apparence d'arme (Deluxe) : Camouflage désert (Mitrailleuse) ;

Niveau 11 - Apparence et podium (Édition principale) : Hipster (Arch-vile) ;

Niveau 12 - Icône de profil (Édition spéciale) : Paix sur Terre ;

Niveau 13 - Titre de profil (Édition spéciale) : Homme de paix.

Vous avez jusqu'au jeudi 14 mai pour tout débloquer si cela vous intéresse. Pour rappel, DOOM Eternal est également attendu sur Switch à une date indéterminée.

