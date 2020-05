DOOM Eternal : démons renforcés, solo et Battlemode bientôt améliorés par une grosse mise à jour gratuite

Cela fait maintenant un mois et demi que Bethesda Softworks et id Software ont sorti DOOM Eternal, mais ils n'ont pas terminé de fignoler le projet. En plus des DLC du Year One Pass, des mises à jour gratuites majeures sont aussi prévues.

Un premier patch d'envergure arrivera ainsi à la mi-mai sur PS4, Xbox One et PC (et probablement aussi sur Stadia le moment venu), avec plusieurs initiatives en ligne de mire. Les développeurs veulent introduire une mécanique des démons renforcés qui n'est pas sans rappeler le Nemesis System des jeux La Terre du Milieu, améliorer le Battlemode avec des dispositions anti-triches et des innovations en tout genre, optimiser le solo avec divers correctifs ou encore intégrer une option pour ajouter un ami via Bethesda.net.

DOOM Eternal 46,49 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 46,49€. Démons renforcés Pimentez votre campagne avec des démons renforcés ! Lorsqu'un joueur meurt dans la campagne solo, le démon qui l'élimine est renforcé et transporté dans la partie d'un autre joueur pour combattre à nouveau ! Tomberez-vous sous les coups de ce redoutable adversaire ou vengerez-vous les autres Slayers ? Éliminez un démon renforcé pour recevoir non seulement des tonnes de points de santé et de munitions, mais aussi des XP bonus pour progresser dans les événements en jeu ! Améliorations du BATTLEMODE Nous ajoutons un ensemble de fonctionnalités conçues pour améliorer l'expérience générale du BATTLEMODE. Parmi ces nouveautés : intégration de fonctions anti-triche Denuvo, modification des didacticiels, indicateurs de mauvaise connexion réseau, nivellement par classe pour les joueurs arrivés au niveau maximum et écran de mort offrant aux joueurs une meilleure compréhension du combat en milieu de partie. Améliorations de l'expérience solo Le BATTLEMODE n'est pas le seul à profiter d'améliorations ! Nous avons entendu vos retours concernant la campagne solo et la mise à jour 1 répond à plusieurs soucis d'équilibrage et aux problèmes dont les joueurs nous ont fait part. Parmi ces modifications figurent des didacticiels étendus sur les démons, une ruée verticale dans l'eau et l'ajustement des dégâts lors de la nage dans des eaux toxiques. Ajouter un ami via Bethesda.net Le BATTLEMODE, c'est mieux entre amis, alors nous ajoutons de nouvelles fonctionnalités pour se constituer une liste d'amis depuis Bethesda.net. Il vous suffit d'utiliser leur identifiant pour les inviter rapidement à vous rejoindre dans l'arène !

L'équipe rappelle que, en parallèle de la Mise à jour 1, elle planche toujours sur des cartes et nouveaux démons gratuits pour le Battlemode, mais aussi sur le mode Invasion pour incarner un démon dans la partie d'un autre joueur, qui avait dû être reporté à après le lancement.