DOOM Eternal : une mise à jour 2.1 disponible, apportant quelques modifications bienvenues

Depuis fin juin, les joueurs de DOOM Eternal ont pu profiter de plusieurs évènements permettant d'obtenir de nouvelles skins pour le Slayer et les démons, le tout introduit avec la Mise à jour 2 du FPS d'id Software. Nous devrions découvrir ce jeudi ce qui occupera la communauté dans les prochaines semaines, mais en attendant, c'est un patch 2.1 qui a été déployé aujourd'hui, apportant son lot de correctifs et améliorations, que ce soit pour la campagne ou le multijoueur Battlemode.

Voici le changelog en question :

Nouvelles améliorations pour TOUTES les plateformes Le changement d'arme rapide a été réactivé aussi bien pour la campagne que le Battlemode (merci encore à toute la communauté pour ses retours passionnés !).

Améliorations supplémentaires de la latence de mise en réseau en Battlemode.

Ajout de la possibilité pour le Mancubus de tirer après avoir commencé un double saut en Battlemode.

Les Drones Maykr ont été rajoutés dans certains kits du Battlemode Les lâchers de butins bonus ont été supprimés pour les tirs à la tête contre le Drone Maykr dans le Battlemode. Nouvelles modifications d'équilibrage du BATTLEMODE pour PC uniquement Réduction des dégâts de la lunette de précision du Slayer contre les joueurs incarnant des démons, de 400 points de dégâts à 300 points de dégâts.

Réduction des munitions de départ du Slayer, de 84 balles à 72 balles. Correctifs pour TOUTES les plateformes Campagne Correction d'un problème qui empêchait le Gladiateur de perdre de la santé lorsqu'il était étourdi.

Correction d'un problème qui empêchait la Khan Maykr de perdre de la santé après une Frappe sanglante.

Correction d'un problème rare qui rendait l'IA invulnérable après une Glory Kill ratée.

Correction de problèmes qui faisaient que le Cacodémon ne réagissait pas correctement aux attaques au crochet de boucher ou aux Frappes sanglantes lorsqu'il s'étouffait avec une grenade.

Correction d'un problème à cause duquel les zombies ne réagissaient pas correctement lorsqu'ils étaient tués.

Correction des animations des jambes du Baron infernal qui ne s'affichaient pas correctement dans certaines circonstances.

Correction d'un problème graphique avec le gore affiché en faisant une Glory Kill de face à l'Arch-vile.

Correction d'un problème dans le mode Vie supplémentaire qui faisait que les vies supplémentaires étaient supprimées pendant la séquence de gameplay du Revenant dans la Base d'adepte.

Correction d'un problème qui répétait les notifications de récompense.

Correction d'un problème qui faisait que les défis restaient plus longtemps à l'écran si un autre défi était terminé alors qu'ils étaient affichés. BATTLEMODE Correction d'un plantage qui arrivait en se retirant d'un match privé.

Correction d'un plantage qui arrivait dans le menu des améliorations de manche.

Correction d'un problème qui faisait que les podiums ne s'affichaient pas correctement si vous sélectionniez un démon en même temps.

Correction d'un problème qui faisait que le loup du Maraudeur n'infligeait pas toujours des dégâts ni n'explosait en attaquant le Slayer.

Correction d'un problème qui faisait que le rapport de dégâts n'affichait pas les bons chiffres.

Correction d'un problème qui faisait que les visuels de butin de santé/munitions persistaient lorsque Butin bloqué était utilisé alors que le Slayer tronçonnait une IA.

Correction de plusieurs descriptions dans les mises à jour de manche pour refléter plus précisément les fonctionnalités réelles.

Correction d'un problème qui faisait que la progression de niveau ne s'affichait pas toujours correctement pour les autres joueurs dans le salon.

Correctifs du Battlemode pour PC uniquement.

Correction d'un problème qui faisait planter le jeu lors du chargement dans un match alors que la HDR était activée sur certaines cartes graphiques.

Correction d'un plantage rare qui arrivait lorsque l'Arch-vile se téléportait alors que le BFG était équipé.

Correction d'un problème qui faisait que les effets sonores des coups ennemis repassaient à leurs paramètres par défaut après avoir installé une nouvelle mise à jour du jeu. Problèmes connus Dans de rares circonstances, les joueurs incarnant des démons peuvent tomber à travers le sol dans la manche de départ du Battlemode (ils sont téléportés sur la carte à la fin du compte à rebours ou si une nouvelle manche commence).

Sur la carte Tourment, les joueurs incarnant des démons peuvent voir persister un écran noir durant le compte à rebours du Battlemode.

L'ATH des joueurs incarnant des démons n'affiche que les deux premiers chiffres du compte à rebours pour les ranimations et les soins d'équipe.

Les notifications de déblocage du contenu d'événements et de séries ne s'affichent qu'en entrant dans le menu des récompenses ou en redémarrant le jeu.

Au passage, si vous êtes abonnés à Twitch Prime, vous pouvez récupérer la skin Petit bolide pour le Doom Slayer et la Baliste, une icône Jacky de la mort et le titre Ça déchire, le tout étant disponible jusqu'au 20 août. DOOM Eternal est disponible sur PS4, Xbox One, PC et Stadia, tandis qu'une version Switch doit voir le jour, reste à savoir quand. Actuellement, son édition metal plate exclusive Amazon peut être achetée 40,99 € sur la console de Sony.



