DOOM Eternal : la Mise à jour 2 disponible et présentée en vidéo, avec des évènements Château Grisécaille et Retour vers la Torture II

C'est comme attendu ce 25 juin que DOOM Eternal se met à jour avec une deuxième update majeure. Ainsi, l'arène Torment a été ajoutée au FPS d'id Software pour le Battlemode, dont la latence a été réduite, les démons renforcés sont plus nombreux et puissants que jamais, et ne portent plus de noms de joueurs, l'affichage des Boosters a été amélioré, de même que le mode Photo et il est désormais possible de désigner un podium et une skin favoris. Vous pouvez retrouver tous les détails via le changelog en page suivante (uniquement en anglais actuellement). Sachez tout de même que la mise à jour pèse 5,532 Go !

Ensuite, c'est un mini-évènement intitulé Château Grisécaille qui a été annoncé, disponible dès maintenant et ce jusqu'au 2 juillet. Le principe est simple, il suffit de jouer normalement en solo ou dans le Battlemode et d'accumuler assez d'XP pour déverrouiller des skins noir et blanc pour le Mancubus et le Doloris, ainsi qu'une plaque nominative vintage et trois icônes, dont une de la mascotte Gibbo.

Par la suite, c'est Retour vers la Torture II qui devrait permettre là encore de débloquer du contenu cosmétique, du 2 juillet au 6 août avec au programme, une skin rétro pour le Revenant et divers éléments cosmétiques « cyber ». Bon, ce n'est pas dingue, mais ça a de quoi occuper en attendant la première extension solo.

