DOOM Eternal : une mise à jour 1.1 disponible sur PC, adieu Denuvo

À la mi-mai, id Software et Bethesda publiaient une grosse mise à jour pour DOOM Eternal, améliorant l'expérience en solo comme en multijoueur avec le Battlemode, mais introduisant au passage Denuvo Anti-Cheat, un logiciel censé empêcher la triche en ligne. Très intrusif, le programme est même accusé d'influer négativement sur les performances, les joueurs ont exprimé leur mécontentement, les développeurs ont donc réagi.

id Software vient de publier aujourd'hui la version 1.1 de DOOM Eternal, sur PC uniquement. Elle supprime donc Denuvo du jeu, et corrige au passage quelques soucis de stabilité et de performances liés à la gestion de la VRAM. Voici les modifications apportées par cette mise à jour 1.1 :

Dernières modifications pour PC uniquement : Suppression de l'intégration du logiciel anti-triche Denuvo : utilisez le panneau Windows d'ajout/suppression de programmes pour désinstaller manuellement le logiciel anti-triche Denuvo. Correctifs pour PC uniquement : Résolution de plusieurs plantages associés aux apparences personnalisables :

Résolution de plantages associés à la mémoire affectant certains utilisateurs (résolution d'un problème pouvant survenir en retournant dans le salon d’après-match depuis l'écran de fin de match du mode Battlemode) ;

Suppression d'une modification d'allocation de VRAM pouvant entraîner des performances inférieures avec la mise à jour 1.

Tout devrait rentrer dans l'ordre pour les joueurs sur PC après avoir téléchargé et installé cette petite mise à jour. Pour rappel, DOOM Eternal est également disponible sur PlayStation 4 et Xbox One, et une version Switch est attendue un peu plus tard.

Lire aussi : TEST de DOOM Eternal : l'Essence de DOOM raffinée à l’extrême