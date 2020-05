DOOM Eternal : Denuvo va être retiré de la version PC

Le DRM Denuvo et les joueurs PC n'entretiennent pas vraiment une grande histoire d'amour. Le logiciel est souvent critiqué pour son influence sur les performances des jeux, pourtant, de nombreux éditeurs l'utilisent afin d'éviter le piratage, mais un autre programme, Denuvo Anti-Cheat, est encore plus controversé. Il a en effet accès à des éléments majeurs du système Windows, et inquiète donc les joueurs et leurs données personnelles. La semaine dernière, id Software a ainsi rajouté Denuvo Anti-Cheat dans DOOM Eternal sur PC, et comme il fallait s'y attendre, les retours ne sont pas bons.

Les évaluations de DOOM Eternal sont ainsi passées de « plutôt positives » à « moyennes » sur Steam après cette mise à jour, les joueurs se plaignant de l'intrusion de Denuvo Anti-Cheat et des performances amoindries depuis son utilisation. Voyant le vent tourner, id Software a décidé de rapidement réagir et à déjà annoncé qu'il allait retirer Denuvo Anti-Cheat de DOOM Eternal dans une future mise à jour. Les développeurs rappellent que le programme était là pour éviter la triche dans les modes Battlemode et Invasion, qui permettra de contrôler un démon dans une partie solo d'un autre joueur. Par ailleurs, id Software confirme bien une baisse des performances depuis la mise à jour, mais cela n'est pas lié selon lui à la présence de Denuvo Anti-Cheat. Il s'agit plutôt d'un changement dans le code lié à l'attribution des ressources de la VRAM.

id Software explique enfin qu'il est toujours à la recherche d'un meilleur système anti-triche pour le multijoueur de DOOM Eternal, mais il permettra aux joueurs de profiter du mode solo sans logiciel de vérification. Cependant, un programme anti-cheat devrait être prochainement rajouté pour les modes Battlemode et Invasion.