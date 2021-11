Elden Ring : 19 minutes de gameplay grandioses entre exploration, combats, donjons et multi coopératif !

La simple évocation du nom de certains jeux a de quoi exciter toute une communauté sur la Toile et c'est le cas d'Elden Ring, le prochain jeu de FromSoftware attendu en début d'année prochaine, bien que récemment reporté, et qui s'est finalement rarement montré jusqu'à présent depuis son grand retour en amont de l'E3 2021. Alors que certains chanceux vont pouvoir découvrir manette en mains le jeu grâce à une bêta fermée d'ici quelques jours, nous allons tous avoir l'opportunité d'admirer du gameplay, et ce pas plus tard que cette semaine !

Bandai Namco est chaud et vient donc d'annoncer qu'Elden Ring se dévoilera au détour d'une vidéo de gameplay d'une quinzaine de minutes ce jeudi 4 novembre à 15h00. Vous pourrez suivre en direct cette diffusion depuis le flux YouTube ci-dessus (des sous-titres seront disponibles), ou via Twitch si vous préférez, qui promet de régaler les fans. Nous mettrons si besoin à jour cet article avec les détails utiles communiqués.

Mise à jour : Après un bon petit compte à rebours musical nous plongeant dans cet univers fantastique, c'est donc un aperçu d'une build PC qui nous a été présenté. Aperçu de l'immense carte qui nous servira de terrain de jeu, où nous pourrons y placer des marqueurs et même un indicateur pour repérer au loin nos objectifs, système de crafting, exploration, donjons et combats bien brutaux lors desquels nous serons capables d'invoquer des esprits pour nous aider, le gameplay ne déçoit clairement pas. Du multijoueur coopératif sera également présent pour lutter à deux face à la faune bien dangereuse qui peuple l'Entre-terre. La présentation s'est achevée sur un affrontement de boss, un demi-dieu que nous avions déjà pu voir dans le précédent trailer et qui promet de nous donner du fil à retordre.

La vaste conception du monde – « l'Entre-terre », méticuleusement conçue, apporte une immersion sans précédent au plus grand jeu de FromSoftware à ce jour. Des secrets se cachent aux quatre coins de cet immense monde, encourageant l'exploration pour ceux qui osent s'aventurer hors des sentiers battus.

Les Donjons Legacy – De grands donjons à plusieurs niveaux, rappelant la conception de niveaux typiques de FromSoftware, sont intégrés dans ce monde.

La traversée – Galopez au vent à travers l'Entre-terre sur votre Destrier Spectral et lancez-vous dans les combats, même à cheval.

Les combats – Les joueurs peuvent ont à disposition une variété d'options de combat de base ou avancées à travers un certain nombre de types d'armes et de disciplines magiques.

Le multijoueur – Faites équipe avec des amis et aidez d'autres Sans-éclats à abattre de puissants ennemis grâce au multijoueur coopératif.

Elden Ring est pour rappel attendu sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC le 25 février 2022.