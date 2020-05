Black Shark 3 et Black Shark 3 Pro : caractéristiques, prix, sorties en Europe, tout y passe !

Dans le monde des smartphones gaming, la gamme Black Shark continue son bonhomme de chemin. Tandis que le dernier de la bande, le bien nommé Black Shark 3, a fait une percée en Chine, le fabricant du même nom se tourne désormais vers le public européen. L’occasion pour lui de présenter ce nouveau smartphone et son alter ego premium, le Black Shark 3 Pro.

Les deux téléphones présentent en tout cas des évolutions fortes intéressantes par rapport au Black Shark 2 que nous avions eu l’occasion de tester. Il y a par exemple l’ajout d’une prise Jack 3.5 mm qui faisait cruellement défaut au modèle précédent. La version 3.0 des Master Touch, des zones tactiles paramétrables, est aussi une très bonne nouvelle puisqu’elle passe le nombre de zones de deux à quatre.

La palme de l’innovation revient ceci dit à ce que le constructeur appelle les Master Triggers. Ce nom cache en fait deux gâchettes identiques à celles qu’il est possible de trouver sur n’importe quelle manette depuis la Super Nintendo. Adieu les fabrications en carton pour jouer à Fortnite donc. Le plus fort dans tout cela, c’est que les gâchettes sont rétractables pour ne pas gêner le smartphone quand ce dernier est utilisé en tant que téléphone. Pour pouvoir tâter les Master Triggers il faudra cependant se tourner vers le Black Shark 3 Pro, unique modèle à en avoir. Par ailleurs, sachez que la bête jouira d'un écran 7,1 pouces, 1440p, AMOLED.

Évidemment, cet enthousiasme devra être mis à l’épreuve du test en temps voulu. D’autant que dans les autres évolutions annoncées par Black Shark il y a une activation tactile de 270 Hz, synonyme de faible latence (24 ms), ainsi qu’un nouveau système de refroidissement familièrement nommé Sandwich. Ce qui paraît évident en tout cas, c’est que le Black Shark 3 et sa version Pro ne devraient pas manquer d’attrait pour le gaming. Avec le dernier modèle du Qualcomm Snapdragon 865 en guise de chipset et les technologies Wi-fi 6 et 5G, les smartphones semblent prêts à tout.

À tout cela, il faut ajouter les accessoires dont les plus importants sont le FunCooler, un ventilateur qui se positionne à l’arrière de l’appareil, vendu à 32,90 € et le gamepad vendu à 59,90 €. Le Black Shark renoue avec sa manette fétiche, mais uniquement du côté gauche cette fois-ci. Les accessoires sont disponibles à l’achat dès maintenant sur le site officiel de Black Shark, ce qui est également le cas de la version de base du Black Shark 3 (8 + 128 Go) vendu à 599 €. À noter qu’il est également possible de se le procurer sur Gearbest et sur Amazon à partir du 18 mai. La version 12 + 256 Go sera quant à elle disponible fin mai pour 729 € et le Black Shark 3 Pro, uniquement disponible en version 12 + 256 Go, arrivera début juin au prix de 899 €.