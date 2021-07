Black Widow : Scarlett Johansson attaque Disney en justice, qui répond

Le 9 juillet dernier, Disney sortait au cinéma Black Widow, film revenant sur une tranche de vie de Natasha Romanoff et premier long-métrage du MCU à sortir en salles depuis la pandémie de COVID-19. Mais outre-Atlantique, les abonnés à Disney+ pouvaient voir le film de chez eux à condition de payer 29,99 $ avec le programme Premier Access.

Sauf que d'après le contrat de Scarlett Johansson, qui incarne le personnage principal, Disney n'avait pas le droit de sortir Black Widow ailleurs qu'au cinéma au lancement. L'actrice a touché 20 millions de dollars pour jouer dans le film, mais son contrat comprenait un bonus si les entrées en salles étaient au rendez-vous, mais la sortie en simultanée sur Disney+ a tout faussé, d'après son avocat qui a déposé plainte auprès de Disney :

Disney a intentionnellement incité Marvel à rompre l'accord, sans justification, afin d'empêcher Mme Johansson de profiter pleinement de son marché avec Marvel.

Lors de sa semaine de lancement, Black Widow a engendré 80 millions de dollars de recettes en Amérique du Nord grâce aux cinémas, 78 millions de dollars supplémentaires dans les autres salles du monde, et 60 millions de dollars grâce à Disney+. Autant dire que sa présence sur la plateforme de SVoD a sans doute influé sur les entrées au cinéma, et d'ailleurs, Black Widow stagne à 319 millions de dollars de recettes, le score le plus faible au box-office pour un film du Marvel Cinematographic Universe. Mais ça, c'est peut-être parce que le film est loin d'être bon (lire : CRITIQUE de Black Widow : la Veuve noire ne crève pas l'écran).

La plainte en justice aurait pu se régler en privé, mais Scarlett Johansson et ses avocats ont décidé de faire sensation, en dévoilant notamment l'information via le Wall Street Journal. Et pour Disney, ce débat public ne passe pas, la firme n'a pas tardé à contre-attaquer en partageant un bref communiqué sur un ton loin d'être neutre, notamment partagé par Variety :

Il n'y a aucun mérite à cette plainte. Le procès est particulièrement triste et affligeant dans son mépris insensible pour les effets mondiaux horribles et prolongés de la pandémie de COVID-19.

Disney rappelle que Scarlett Johansson a déjà touché 20 millions de dollars et affirme que la sortie de Black Widow sur Disney+ en Premier Access a grandement bénéficié à son bonus financier, laissant entendre que le contrat aurait été renégocié pour y inclure le lancement du film sur la plateforme de streaming. Quoi qu'il en soit, la guerre est déclarée, et John Berlinski, avocat de Scarlett Johansson, n'apprécie pas que Disney brandisse la carte du COVID-19 pour se justifier :

Ce n'est un secret pour personne que Disney sort des films comme Black Widow directement sur Disney+ pour augmenter le nombre d'abonnés et ainsi augmenter le cours des actions de la société – et qu'il se cache derrière COVID-19 comme prétexte pour le faire. Mais ignorer les contrats des artistes responsables du succès de ses films dans la poursuite de cette stratégie à court terme viole leurs droits et nous avons hâte de le prouver devant les tribunaux. Ce ne sera sûrement pas le dernier cas où le talent d'Hollywood tiendra tête à Disney et indiquera clairement que, quoi que la société puisse prétendre, elle a l'obligation légale d'honorer ses contrats.

Cela promet une bataille d'avocats violente, mais il est clair qu'à l'avenir, les contrats entre les acteurs et actrices incluront clairement des lignes concernant la diffusion des films sur des plateformes de SVoD. Black Widow est un cas particulier, il a été pensé pour sortir au cinéma au printemps 2020, mais entre temps, la pandémie a fait son chemin, Disney+ a cartonné dans le monde entier et la firme aux grandes oreilles a revu ses plans. Affaire à suivre ! Pour les intéressés, Black Widow est déjà disponible en précommande en Blu-ray à 24,99 € sur Amazon.