Epic Games Store : Black Widow et Centipede: Recharged gratuits cette semaine, un jeu déjà offert pour la suite

Les offres de la semaine sur l'Epic Games Store vont comme prévu être placées sous le signe des jeux rétro. La plateforme s'est associée à Atari pour proposer Centipede: Recharged et Black Widow: Recharged, des versions modernisées des classiques des bornes d'arcade. Elles sont proposées gratuitement aux côtés d'un Kit de Slayer épique pour Dauntless.

Pour les résumés et liens de téléchargement, ça se passe ci-dessous.

Centipede: Recharged

Le jeu d'arcade et d'explosion d'insectes original est de retour ! Centipede: Recharged a été réimaginé pour un gameplay moderne, avec des visuels colorés conçus pour les écrans modernes, un champ de vision en 16:9, et une bande-son originale créée par la compositrice de musiques de jeux vidéo récompensée Megan McDuffee.

Visez le score le plus haut dans le mode arcade à l'ancienne, et placez votre nom tout en haut du classement. Ou mettez vos capacités et votre statut à l'épreuve dans l'un des 30 défis intensément créatifs qui modifient le gameplay de manière inattendue.

Une douzaine de nouvelles améliorations peuvent changer la donne grâce à des capacités comme les explosions qui vident l'écran, des armes sur rails, et même la possibilité de ralentir le temps. Chaque mode et niveau est jouable en coop locale avec un ami.

Black Widow: Recharged

Le célèbre jeu de tir à doubles sticks d'origine mettant en vedette des arachnides est de retour ! Juste à temps pour Halloween, Black Widow: Recharged a été repensé pour un gameplay moderne, avec des visuels éclatants, de nouvelles capacités puissantes et une nouvelle bande-son originale créée par la compositrice de musiques de jeux vidéo récompensée Megan McDuffee.

Visez le score le plus haut dans le mode arcade à l'ancienne, et placez votre nom tout en haut du classement. Ou mettez vos capacités et votre statut à l'épreuve dans l'un des 30 défis intensément créatifs qui modifient le gameplay de manière inattendue.

Collectez de l'argent auprès d'ennemis abattus pour charger une puissante décharge de toile, ou récupérez l'un des douze nouveaux bonus, notamment des décharges explosives, des tirs à dispersion, et générez de la peur, afin de capturer tous les ennemis dans votre toile. Chaque mode et niveau est jouable en coop locale avec un ami.

Kit de Slayer épique

Envolez-vous dans les cieux avec ce lot de provisions épique. Avec 3 jours de club VIP et des monnaies pour accélérer votre progression, rien ne vous arrêtera !