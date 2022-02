Epic Games Store : Cris Tales gratuit cette semaine, 2 jeux d'arcade remastérisés offerts ensuite

Et encore un jeu récent à récupérer gratuitement sur l'Epic Games Store ! C'est comme annoncé Cris Tales qui est offert sur la plateforme jusqu'au 3 mars 2022. Le jeu de rôle aux inspirations japonaises de Dreams Uncorporated et SYCK mélange les codes des RPG à une mécanique de retour dans le temps originale pour un concept novateur.

Son résumé officiel et son lien de téléchargement sont disponibles ci-dessous.

Cris Tales

Cris Tales est un magnifique jeu de rôle indépendant qui rend hommage aux classiques japonais du genre avec une nouvelle perspective. Scrutez le passé, agissez dans le présent et découvrez comment vos choix affectent dynamiquement le futur, tout cela simultanément sur un seul écran ! Ses belles animations en 2D dessinées à la main donnent vie à ce monde où vos choix changeront à la fois le présent et le futur sur une expérience de jeu de plus de 20 heures.