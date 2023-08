Epic Games Store : Black Book et Dodo Peak gratuits cette semaine, un jeu de stratégie futuriste offert ensuite

Les jeux offerts sur l'Epic Games Store sont encore au nombre de deux cette semaine et n'ont cette fois jamais été rendus gratuits sur la plateforme par le passé. Les internautes ont jusqu'au 24 août pour récupérer les versions PC de Black Book, jeu de rôle et d'aventure autour de la sorcellerie, et Dodo Peak, hommage aux jeux de plateformes arcades rétro.



Pour les résumés officiels et liens de téléchargement, cela se passe ci-dessous.

Black Book

Fusion de jeux de cartes de jeux de rôle et d'aventure, « Black Book » est l'histoire envoûtante d'une jeune sorcière qui a consacré sa vie à servir les forces du mal. Plongez dans le monde froid et pourtant si séduisant des contes populaires slaves et découvrez les secrets qui se cachent dans les ténèbres.

Dodo Peak

Incarnez un dodo et sauvez vos bébés égarés dans une série de pics dangereux. Ramenez-les à la maison tout en évitant les obstacles et les ennemis ! Dodo Peak est un hommage revisité aux jeux de plateformes d'arcades classiques.

Récupérez des pièces, esquivez de sournois serpents, évitez des singes malveillants, obtenez des bonus qui vous donneront plus de vitesse ou de force et visez les meilleurs temps possibles dans des îles toutes plus magnifiques les unes des autres. Obtenez de nouveaux dodos de plus en plus rapides pour pulvériser les niveaux. Alors que votre groupe gagne en nombre, tous les ramener à la maison devient de plus en plus dur !