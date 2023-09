Capcom : des envies de rachat ou d'être racheté ?

Lors du gros leak de documents internes à Microsoft, nous avions appris que le constructeur avait dans le collimateur des rachats potentiels deux studios : Warner Bros. Games et Bethesda. Le premier n'étant pas propriétaire de ses licences forts, Microsoft s'est rabattu sur le second, mais il avait également d'autres candidats en tête.

Microsoft avait en effet une liste avec plus de 45 studios qui seraient intéressants pour lui de racheter, dont Capcom, développeurs des Street Fighter, Resident Evil, Mega Man, Devil May Cry et autres Monster Hunter. Haruhiro Tsujimoto, COO du studio japonais, s'est récemment entretenu avec Bloomberg pour notamment évoquer la possibilité d'être racheté.

Pas question pour Capcom d'être racheté, et si Microsoft l'approchait officiellement, le studio « déclinerait gracieusement » son offre, préférant rester indépendant. Haruhiro Tsujimoto affirme que ce serait mieux, pour Capcom comme pour Microsoft, s'ils étaient « des partenaires égaux ». Par ailleurs, le studio japonais n'est pas non plus intéressé par le rachat d'autres studios pour agrandir ses rangs, préférant une « croissance organique » en interne.

Le message est clair, Capcom reste indépendant et ne compte pas se payer d'autres studios. L'éditeur et développeur japonais est de toute façon dans une position très confortable, avec des jeux qui cartonnent, comme le remake de Resident Evil 4 que vous pouvez retrouver à partir de 44,99 € sur Amazon, Cdiscount ou à la Fnac.