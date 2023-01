CES 2023 : Meta Quest 2, Razer dévoile ses propres sangles ajustables et un support de protection facial pour le casque VR

Si vous avez un Meta Quest 2, vous connaissez l'importance de certains accessoires pour profiter d'un confort à toute épreuve lors de vos sessions en réalité virtuelle. Eh bien, Razer veut participer à cette aventure, il a profité du CES 2023 pour dévoiler deux accessoires VR conçus spécialement pour le Meta Quest 2.

Razer a ainsi présenté les sangles ajustables Razer Adjustable Head Strap System et le support de protection facial Razer Facial Interface. Des accessoires visant à améliorer le confort des utilisateurs, surtout pendant les longues sessions, qui ont été conçus en collaboration avec ResMed, spécialisé dans la création d'équipements ergonomiques. Razer détaille ainsi :

Pensées pour un confort durable et un soutien sans faille, les sangles ajustables ont été créées en tenant compte de toutes les morphologies. Le nylon offre fiabilité, confort et durabilité, tandis que l'optimisation de la répartition du poids permet un meilleur équilibre pendant les sessions de jeu. Les sangles souples et ajustables permettront aux joueurs de trouver le réglage adéquat pour retirer et remettre le casque en toute simplicité, l'idéal pour reprendre la partie au plus vite.

De son côté, le support de protection facial a été imaginé pour un confort et un soutien accrus. Intégrant un revêtement en membranes ultrafines profilé, le support de protection facial de Razer élimine toute pression sur le visage et intègre des matériaux hypoallergéniques, notamment utilisés dans le secteur médical, afin de réduire les irritations de la peau. Le support bloque également la lumière, tout en conservant des aérations, de sorte que les joueurs bénéficient d'une immersion totale. La surface lisse offre une meilleure hygiène et un nettoyage encore plus aisé, alors que le profil 3D biseauté apporte un équilibre parfait entre confort et maintien du casque.