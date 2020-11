CINEMA : 1UP, une comédie dramatique sur fond d'eSport féminin et de GamerGate annoncée

Les films adaptés de jeux vidéo, il y en a, les films qui font du jeu vidéo leur thématique centrale, il y en a moins. BuzzFeed Studios va cependant s'y essayer pour son premier projet cinématographique, chapeauté par les producteurs Richard Alan Reid, Michael Philip et Jason Moring, dont le titre sera 1UP.

L'histoire tournera autour de Vivian Lee, une joueuse qui va quitter son équipe d'eSport universitaire après avoir été trop souvent victime de sexisme. Mais, forcée de poursuivre cette activité pour conserver sa bourse scolaire, elle va devoir reformer une team féminine sans prétention avec une coach mystérieuse, qui a été au cœur d'un scandale retentissant. Paris Berelc (Alexa & Katie, Hubie Halloween) sera l'héroïne, et Ellen Page (X-Men, Umbrella Academy) sera l'entraîneuse, mais le reste du casting est encore inconnu.

Cette comédie dramatique sera réalisée par Kyle Newman (Fanboys, Secret Agency) et écrit Julia Yorks (Enter the Anime), et son tournage pourrait commencer dès novembre à Toronto. Clairement inspiré par le GamerGate et les encore trop nombreuses affaires de sexismes, harcèlement sexuel et agression sexuelle du monde du jeu vidéo, 1UP devrait forcément faire parler de lui dans les mois qui viennent.

