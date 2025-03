CINEMA : Avengers: Doomsday dévoile longuement son incroyable casting avant le début du tournage

C'est un magnifique coup de communication que vient d'effectuer Marvel Studios durant près de 5h30 ce mercredi, en lien avec son futur blockbuster Avengers: Doomsday. Un live a en effet été lancé à 16h00, heure française, nous montrant alors un plan flou d'une personne venant poser un premier « fauteuil de réalisateur » (c'est visiblement le nom d'usage) dans un hangar vide. S'en est suivi une longue attente avec la révélation d'un acteur toutes les 13 minutes environ, avec à chaque fois la diffusion d'un thème musical associé au personnage incarné à l'écran. Des surprises, il y en a eu et non des moindres, mais absolument rien ne dit que l'intégralité du casting de cette superproduction a été introduite. Fait amusant, c'est une toute petite chaise qui a été montrée pour Paul Rudd, dont l'alter ego est souvent utilisé pour la blague.

En guise d'apothéose, l'ouverture de la porte a été accompagnée de l'iconique musique des Avengers dans une version inédite, avec la lente marche de celui qui avait déchaîné les foules l'été dernier, Robert Downey Jr., qui a donc pris place sur son siège. Tout cela avait pour but d'indiquer que le long-métrage des frères Anthony et Joe Russo vient d'entrer en production. Compte tenu de l'envergure du projet, tenir secret la présence d'autant de grands noms n'est clairement pas chose aisée et il va sans dire que savoir en avance qu'autant de héros vont être réunis assurera un succès au box-office quoi qu'il arrive. Vous noterez au passage que le logo a été légèrement retravaillé et que le « s » de Doomsday ressemble pas mal à un « 5 ».

Vous trouverez ci-dessous les noms des actrices et acteurs dans l'ordre de leur introduction, accompagnés des rôles pour lesquels ils sont déjà connus. Après tout, avec le multivers, rien ne les empêche d'en avoir plusieurs ou des différents dans ce projet. Les protagonistes de Thunderbolts* attendu le 30 avril 2025 et Les 4 Fantastiques : Premiers pas (The Fantastic Four: First Steps) prévu le 23 juillet 2025 feront évidemment leur retour, de même que des X-Men appréciés. À voir de quel univers ces derniers viendront, rien n'obligeant à ce qu'ils soient issus de celui de la Fox.

Chris Hemsworth : Thor

Vanessa Kirby : Susan Storm / La Femme invisible

Anthony Mackie : Captain America

Sebastian Stan : James « Bucky » Barnes / Le Soldat de l'hiver

Letitia Wright : Shuri / Black Panther

Paul Rudd : Ant-Man

Wyatt Russell : John Walker / U.S. Agent

Tenoch Huerta Mejia : Namor

Ebon Moss-Bachrach : Ben Grimm / La Chose

Simu Liu : Shang-Chi

Florence Pugh : Yelena Belova / Black Widow

Kelsey Grammer : Le Fauve

Lewis Pullman : Sentry

Danny Ramirez : Joaquin Torres / Falcon

Joseph Quinn : Johnny Storm / La Torche humaine

David Harbour : Alexei Shostakov / Red Guardian

Winston Duke : M'Baku

Hannah John-Kamen : Ava Starr / Le Fantôme (Ghost)

Tom Hiddleston : Loki

Patrick Stewart : Professeur Charles Xavier

Ian McKellen : Erik Lensherr / Magnéto

Alan Cumming : Kurt Wagner / Diablo (Nightcrawler)

Rebecca Romijn : Raven Darkholme / Mystique

James Marsden : Scott Summers / Cyclope

Channing Tatum : Remy LeBeau / Gambit

Pedro Pascal : Reed Richards / Mr Fantastique

Robert Downey Jr. : Victor von Doom / Docteur Fatalis

Une version courte de la révélation est également disponible ci-dessous :

La date de sortie d'Avengers: Doomsday est pour rappel prévue pour le 29 avril 2026 en France et le 1er mai de la même année aux États-Unis. Si rien ne change, Avengers: Secret Wars sortira lui l'année suivante et viendra conclure la Saga du Multivers. Un coffret Blu-ray regroupant les quatre précédents films Avengers est vendu 29,99 € sur Amazon.