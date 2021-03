CINEMA : Borderlands, même Tiny Tina sera là, une actrice vue dans Avengers: Infinity War pour l'incarner

Borderlands est une série qui marche aussi grâce à ses personnages secondaires, et Eli Roth compte bien s'appuyer sur ceux-ci dans son adaptation cinématographique. Cate Blanchett, Kevin Hart, Jamie Lee Curtis et Jack Black avaient déjà été confirmés dans les rôles de Lilith, Roland, Tannis et Claptrap, et un nouveau nom vient de s'ajouter au casting.

Just announced! Ariana Greenblatt is bringing Pandora's most gifted explosive expert to life as Tiny Tina in the upcoming Borderlands Movie!



Oui, la sauvageonne Tiny Tina sera de la partie, et c'est Ariana Greenblatt qui va l'incarner, elle qui a tout juste 13 ans. La jeune fille a multiplié les rôles ces derniers temps, apparaissant notamment dans Love and Monsters ou Le Seul et unique Ivan : son visage vous dit peut-être quelque chose grâce à ses scènes en tant que Gamora jeune dans Avengers: Infinity War, ou son personnage de Daphne Diaz dans la série de Disney Harley : Le Cadet de mes Soucis.

« Ariana est un nouveau talent spectaculaire dans le cinéma », a déclaré Roth dans un communiqué. « Elle a déjà travaillé avec beaucoup de mes proches collaborateurs et tout le monde en raffole. Elle nous a tous époustouflés lors de son audition, et j'ai hâte de la voir amener la Tiny Tina sauvage, folle et imprévisible sur grand écran. Elle va exploser à l'écran comme l'une des grenades de Tina. »

Quelques protagonistes comme Brick et Mordecai n'ont cependant pas encore vu de comédien nommé pour les incarner, à moins qu'Eli Roth ait décidé de ne pas les inclure dans son récit.