Tiny Tina et la Forteresse du Dragon : Une aventure merveilleuse, le DLC de Borderlands 2 désormais disponible en stand-alone et temporairement gratuit sur l'EGS !

L'année prochaine, les fans de Borderlands et de FPS déjantés bourrés de loot à récupérer et d'ennemis à trucider vont pouvoir se faire plaisir en découvrant Tiny Tina's Wonderlands, un spin-off prenant place dans l'univers inventé par la jeune fille adepte de grosses explosions, avec différentes classes pour notre avatar personnalisable. Sans doute dans un souci d'attirer davantage de joueurs, sans pour autant les forcer à s'investir dans le monde post-apocalyptique de Borderlands 2, 2K Games et Gearbox Software ont annoncé aujourd'hui le lancement de Tiny Tina et la Forteresse du Dragon : Une aventure merveilleuse (Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-Shot Adventure en anglais), dont le nom parle de lui-même.

Eh oui, le 4e DLC de Borderlands 2 peut désormais être apprécié en stand-alone sur PS4, Xbox One et PC (via l'Epic Games Store et Steam) en déboursant 9,99 €, soit exactement son prix en tant qu'extension. Prenez garde tout de même, car un spoiler majeur de l'intrigue du deuxième épisode est au cœur de l'intrigue. Pour l'occasion, quelques skins supplémentaires ont été ajoutées pour modifier la tête de nos Chasseurs de l'Arche ainsi que des coffres arc-en-ciel et d'autres surprises.

Et si vous comptez y jouer sur PC, bonne nouvelle, car jusqu'au 16 novembre à 17h00, Tiny Tina et la Forteresse du Dragon : Une aventure merveilleuse est gratuit sur l'EGS, alors profitez-en !

Tiny Tina et la Forteresse du Dragon : Une aventure merveilleuse Jouez à Tiny Tina et la Forteresse du Dragon, puis mettez Tiny Tina's Wonderlands, sa suite en version longue, dans votre liste de souhaits ! Écrabouillez des squelettes, tuez des dragons et affrontez des golems géants dans Tiny Tina et la Forteresse du Dragon : Une aventure merveilleuse. Redécouvrez le jeu salué par la critique en 2013 avec cette campagne individuelle bourrée de fantasy, d'humour et de montagnes de butin magique ! La reine a été capturée et son royaume est en péril ; il n'y a que vous et vos amis qui pourrez restaurer la paix sur cette terre aussi magique qu'excentrique. Frayez-vous un chemin à coup de flingues dans les forêts maléfiques, les cryptes lugubres, et les forteresses terrifiantes, mais faites attention : votre aventure peut basculer à tout instant en fonction de l'humeur chaotique de Tina. Plongez dans ce jeu de rôle épique et préparez-vous à l'aventure de fantasy de votre vie ! DE L'ACTION À GOGO Choisissez un personnage parmi six Chasseurs de l'Arche uniques, avec chacun leurs capacités propres et des combinaisons de compétences puissantes, puis foncez tête la première dans des batailles de fantasy chaotiques en solo ou en coop. UN MONDE D'AVENTURES ET DE DANGERS On ne peut être sûr de rien avec Tina comme maître du bunker ! Préparez-vous à tout (et surtout à des Imitateurs affamés qui se font passer pour des coffres au trésor). LÀ OÙ LES FLINGUES RENCONTRENT LA MAGIE Terrassez tous les méchants qui se dresseront devant vous en puisant dans une immense variété d'armes à feu surpuissantes, tout en lançant des éclairs et des boules de feu du bout des doigts grâce à des mods de grenade semblables à des sorts.

Sinon, et pour rappel, Tiny Tina's Wonderlands sortira le 25 mars 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Vous pouvez le précommander à la Fnac à partir de 69,99 €.