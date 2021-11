Epic Games Store : un pack Rogue Company et Tiny Tina et la Forteresse du Dragon gratuits cette semaine, 2 jeux alléchants et une expérience offerts ensuite

Epic Games avait annoncé une semaine molle du côté des produits offerts sur l'Epic Games Store, avec seulement le pack Epic Saison 4 de Rogue Company dans le viseur jusqu'au 18 novembre. Mais c'était avant qu'il annonce son partenariat avec 2K Games pour rendre Tiny Tina et la Forteresse du Dragon : Une aventure merveilleuse gratuit jusqu'au 16 novembre.

Si vous êtes malgré tout intéressés par les bonus de Rogue Company, le lien pour les débloquer est disponible ci-dessous.

Le pack Epic Saison 4 de Rogue Company Entamez la Saison 4 avec un pack GRATUIT exclusif pour Epic Games ! Il débloque Switchblade et Scorch, deux expertes explosives qui font pleuvoir flammes et napalm ! Le pack donne aussi la tenue Switchblade Infernale et 20 000 points de Battle Pass ; tout GRATUITEMENT ! Les mercenaires Switchblade et Scorch

La tenue Switchblade Infernale

20 000 points de Battle Pass

Les choses seront encore plus intéressantes la semaine prochaine avec 3 titres offerts entre le 18 et le 25 novembre : le dungeon crawler avec des mécaniques de jeu de cartes Guild of Dungeoneering, le jeu de plateformes en Alaska Never Alone (Kisima Ingitchuna), et l'exposition interactive Kid A Mnesia: Exhibition commémorant les les 21 ans de Kid A and Amnesiac de Radiohead. Bon, l'EGS triche un peu, cette dernière expérience sera tout simplement gratuite ad vitam æternam et sortira le 18 novembre sur PC, Mac et PS5.