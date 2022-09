Epic Games Store : Hundred Days - Simulation viticole et un pack de bonus gratuits cette semaine, 2 aventures bien différentes offertes ensuite

Les jeux gratuits de l'Epic Games Store sont souvent l'occasion de découvrir des jeux originaux. C'est le cas cette semaine avec Hundred Days - Simulation viticole, un jeu de gestion et de simulation qui nous met dans les bottes d'un vigneron signé Broken Arms Games. Il est offert jusqu'au 15 septembre, aux côtés d'un Pack de lancement Epic pour Realm Royale Reforged.

Vous pouvez retrouver les liens de téléchargement et les descriptifs officiels ci-dessous.

Hundred Days - Simulation viticole La vinification pourrait être votre plus grande aventure. Produisez le meilleur vin en interagissant avec le sol et la nature et élevez votre vignoble jusqu'au sommet. Votre beau voyage dans la tradition viticole commence maintenant. Realm Royale Reforged - Pack de lancement Epic Le pack Epic débloque instantanément le skin Assassin Tranche-mort, le skin Poulet Volaille viking et la monture Nogard le dragon. Disponible gratuitement jusqu'au 15 septembre 2022 Forgez des armes légendaires, triomphez de vos ennemis et décrochez la victoire dans Realm Royale Reforged !

La semaine prochaine, changement d'ambiance avec l'offre du jeu d'aventure avec un renard Spirit of the North et d'une aventure cette fois spatiale et rétro qu'est The Captain.