Epic Games Store : Aven Colony gratuit cette semaine, un simple pack de bonus offert ensuite

Après deux jeux qui faisaient peur pour Halloween, l'Epic Games Store nous offre un titre bien différent pour la semaine à venir. Jusqu'au 11 novembre, vous pouvez en effet déverrouiller définitivement Aven Colony, un city-builder futuriste signé Mothership Entertainment nous demandant de construire notre propre civilisation sur la planète Aven Prime.

Le descriptif officiel et le lien de téléchargement sont disponibles ci-dessous.

Aven Colony

Découvrez Aven Prime, une planète extraterrestre située à des années-lumière de la Terre et recouverte de déserts, de toundras et de jungles. Dans Aven Colony, menez la première implantation extrasolaire de l'humanité à bien, construisez des colonies et des villes, et faites-les évoluer en de gigantesques étendues urbaines, tout en relevant tous les défis liés à la colonisation d'un nouveau monde.

Construisez des infrastructures pour votre colonie, veillez au bien-être de vos citoyens, gérez vos ressources et menez votre colonie vers la prospérité tout en la protégeant du monde exotique impitoyable, et parfois dangereux, qu'est Aven Prime.