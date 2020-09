CINEMA : Dune, la fresque épique de la SF reprend vie dans un premier trailer du remake de Denis Villeneuve

Warner Bros. Pictures nous avait donné rendez-vous ce mercredi pour enfin découvrir la toute première bande-annonce de Dune, le nouveau film de Denis Villeneuve revisitant le premier roman du Cycle de Dune de Frank Herbert, un monument de la science-fiction déjà adapté au cinéma par David Lynch en 1984 et à la télévision avec une série en trois parties en 2000. Cette fois, le projet est bien plus ambitieux, disposant d'un casting cinq étoiles et des technologies modernes, couplés au talent du réalisateur à qui nous devons Blade Runner 2049 ou encore Premier Contact. Si les premiers aperçus en photos vous avaient chauffés, accrochez-vous bien à votre fauteuil, car vous allez prendre une sacrée claque.

Bande-annonce en VOSTFR

La star de ces premières minutes en mouvement est bien entendu Paul Atreides, personnage central du récit campé par Timothée Chalamet, dont les différents dons sont présentés, de l'Art étrange lors d'une scène d'entraînement au combat à la prescience lui montrant l'avenir en rêve. Il en aura bien besoin pour survivre sur Arrakis, la planète désertique au centre de l'intrigue, car convoitée pour son Épice et qui abrite de terribles vers des sables...

Des visages bien connus du grand public seront de la fête avec le Duc Leto Atreides campé par Oscar Isaac, la jeune Chani du peuple Fremen avec qui Paul va lier une relation, ici jouée par Zendaya ou encore Jason Momoa, David Bautista et bien d'autres.

Récit épique et d'une rare puissance émotionnelle, Dune raconte l'histoire de Paul Atreides, jeune homme aussi doué que brillant, voué à connaître un destin hors du commun qui le dépasse totalement. Car s'il veut préserver l'avenir de sa famille et de son peuple, il devra se rendre sur la planète la plus dangereuse de l'univers – la seule à même de fournir la ressource la plus précieuse au monde, capable de décupler la puissance de l'humanité. Tandis que des forces maléfiques se disputent le contrôle de cette planète, seuls ceux qui parviennent à dominer leur peur pourront survivre...

Bande-annonce en VF

Dune verra bien le jour dans nos salles françaises le 23 décembre 2020 et s'annonce déjà comme le dernier grand temps fort cinématographique de cette bien triste année. Si vous appréciez la filmographie de Denis Villeneuve, les deux films précédemment cités sont disponibles en Blu-ray à seulement 10,99 € sur Amazon.