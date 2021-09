CINEMA : Encanto : La fantastique famille Madrigal, nouveau trailer magique pour le film d'animation de Disney

En voilà un que le COVID-19 n'aura pas ! Disney va enfin ramener ses longs-métrages familiaux en salles avec Encanto : La fantastique famille Madrigal, son 60e classique d'animation. Réalisé par Byron Howard (Zootopie, Raiponce), Jared Bush (Zootopie également) et Charise Castro Smith (The Death of Eva Sofia Valdez), le film nous fera suivre une famille colombienne pas comme les autres, sur des musiques de Lin-Manuel Miranda (Hamilton, Vaiana).

Bande-annonce VO

Un premier teaser nous avait en effet appris que l'héroïne Mirabel serait la seule descendante du bercail sans super-pouvoir. Mais alors que la magie qui entoure le foyer commence à disparaître et que leur destin et celui de leur maison sont en danger, c'est bien la jeune femme dénuée de don qui va pouvoir tous les sauver. C'est ce que nous montre également le premier véritable trailer du projet, avec encore plus d'aventure, d'humour et de personnages inattendus, de mignons capybaras à un inquiétant chien à trois têtes.

En version originale, nous retrouvons pour mémoire au casting Stephanie Beatriz en Mirabel, María Cecilia Botero en Alma, la « abuela » de l'héroïne, John Leguizamo en Bruno, Angie Cepeda et Wilmer Valderrama en tant que parents de Mirabel, Julieta et Agustín, Diane Guererro et Jessica Darrow en tant que sœurs, Isabela et Luisa, Carolina Gaitán et Mauro Castillo en tant qu'oncle et tante, Pepa et Félix, et Adassa, Rhenzy Feliz et Ravi Cabot-Conyers en cousins Dolores, Camilo et Antonio. La date de sortie est calée au 14 novembre 2021 en salles aux États-Unis, et au 24 du même mois les cinémas en France.

