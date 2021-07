CINEMA : Encanto : La fantastique famille Madrigal, premier trailer pour le film d'animation Disney avec une maisonnée indestructible colombienne

Avec Raya et le Dernier Dragon et Luca (disponibles sur Disney+), Disney nous a déjà gâté sur le terrain des films d'animation en 2021. Mais il prévoit encore un autre projet pour la fin d'année, le 60e classique d'animation, dénommé Encanto : La fantastique famille Madrigal. Un premier teaser avait mis en lumière la maison des montagnes colombiennes au cœur du récit, mais voilà qu'un vrai trailer vient enfin d'être diffusé.

Bande-annonce VO

Nous y retrouvons Mirabel (doublée par Stephanie Beatriz en VO), la jeune héroïne sans pouvoir de la lignée des Madrigal, dont chaque autre enfant a été béni par la magie de l'Encanto et a été doté d'un pouvoir spécial. Entre ceux dotés d'une force surhumaine, de la capacité à changer de forme ou d'un don de guérison, Mirabel avait du mal à trouver sa place, mais alors que la pérennité des phénomènes surnaturels est en danger, elle va vite se rendre compte que sa particularité pourrait l'aider à sauver les siens. Ajoutez à cela des décors colorés et des animaux mignons, et vous obtenez une Famille Indestructible à la sauce sud-américaine qui donne déjà envie d'en voir plus.

Bande-annonce VF

Réalisé par Jared Bush (Zootopie), Byron Howard (Zootopie, Raiponce) et Charise Castro Smith, le long-métrage jouira d'ailleurs de musiques signées Lin-Manuel Miranda (Hamilton, Vaiana), comme nous pouvons déjà l'entendre dans la bande-annonce. Sa date de sortie est calée au 14 novembre 2021 en salles aux États-Unis, et dans le courant du mois dans les cinémas en France.