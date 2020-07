CINEMA : Just Cause se trouve un réalisateur, Michael Dowse

L'année dernière, nous apprenions que Constantin Film (Resident Evil) avait obtenu les droits d'adaptation de la franchise Just Cause au cinéma. Le scénariste Derek Kolstad planche sur le script, qui promet d'être explosif, car c'est lui qui est à l'origine de la saga John Wick. Et désormais, le long-métrage a un réalisateur.

C'est Michael Dowse qui se tiendra derrière la caméra, comme le rapporte Deadline. Le Canadien a quelques comédies à son actif, comme Coffee & Kareem, Stuber ou encore Et (beaucoup) plus si affinités avec Daniel Radcliffe. Cette adaptation de Just Cause tentera de rester fidèle aux jeux d'Avalanche Studios, nous retrouverons Rico Rodriguez dans « une course contre-la-montre » afin d'arrêter la Main Noire, un groupe de mercenaires. Le héros mexicain devrait être accompagné, dans le film, par une femme à l'identité encore inconnue, mais qui devrait donner lieu à une romance, les producteurs voulant s'inspirer de À la poursuite du diamant vert.

Pour l'instant, cette adaptation de Just Cause reste bien nébuleuse, il faudra attendre d'en savoir davantage sur le scénario et surtout le casting, avant les bandes-annonces et la sortie du film, pour tenter de savoir si le film est sur la bonne voie, contrairement aux Resident Evil...