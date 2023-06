CINEMA : Kraven le chasseur, une première bande-annonce bien violente pour le film de Sony Pictures, avec un teasing du Rhino

Malgré deux films Venom pas franchement fous et un Morbius qui fait plus parler par ses memes que pour ses qualités, Sony Pictures va poursuivre son univers cinématographique avec les méchants ou anti-héros de Spider-Man, sans ce dernier. Tout un concept qui va se décliner à l'avenir avec par exemple El Muerto ou le plus proche Kraven le chasseur. Ce long-métrage de J.C. Chandor a eu droit cette nuit à sa toute première bande-annonce, qui mérite le coup d'œil.

Bande-annonce VO

Nous y découvrons Aaron Taylor-Johnson se défenestrant et partant à la poursuite d'une voiture, tel un Usain Bolt sous hormones, avant d'en éliminer les occupants. Ce Kraven en devenir, nous allons le suivre dès sa jeunesse auprès de son père Nikolaï Kravinoff incarné par Russell Crowe, alors qu'il se faisait encore appeler Sergueï. Lors d'un accident de chasse au lion, il va hésiter à abattre sa proie et se faire attaquer, une goute de sang du roi des animaux se mêlant alors au sien et lui donnant ses pouvoirs... Oui, nous sommes loin de la potion magique. Cette expérience traumatisante va finir par faire de lui un chasseur d'exception, cherchant à traquer son père et n'hésitant pas à éliminer froidement ses ennemis. L'hémoglobine devrait couler à flots à l'écran en plus de nous offrir un sacré spectacle visuel, âmes sensibles s'abstenir. Fait amusant, une scène nous montre de nombreuses araignées pendues à des arbres et descendant vers Kraven, qui ne semble pas très serein. Une explication de son rôle antagoniste envers Spider-Man ?

Au casting, nous retrouverons également Ariana DeBose en tant que Calypso, amante de Kraven dans les comics utilisant la magie vaudou, mais aussi Alessandro Nivola dans le rôle du Rhino, dont nous apercevons la transformation en fin. Eh oui, pas de costume fantaisiste ou high-tech, de quoi rendre curieux. Fred Hechinger et Christopher Abbott occuperont également des rôles importants, mais puisqu'ils n'ont pas été explicités, nous n'allons rien spoiler (une rapide recherche vous donnera la réponse).

Kraven The Hunter, de son intitulé anglais, sortira en salles au mois d'octobre, sans plus de précision. Une sacrée coïncidence dans les plans de Sony, puisque c'est le 20 octobre que sera lancé Marvel's Spider-Man 2 d'Insomniac Games sur PS5, qui mettra également en scène Kraven. Vous pouvez le précommander sur Amazon au prix de 79,99 €.