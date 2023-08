CINEMA : Le Garçon et le Héron, une date de sortie en France pour l'ultime film de Hayao Miyazaki

Hayao Miyazaki devait prendre sa retraite en 2013 après la sortie de Le Vent se lève, mais il a quand même un ultime film pour tous ses fans : Le Garçon et le Héron, qui est déjà à découvrir au cinéma au Japon depuis le mois dernier. Tous les amateurs d'animation japonaise dans l'Hexagone attendaient de savoir quand arrivera le film ici.

Eh bien nous avons désormais la réponse. Wild Bunch, qui distribue le long-métrage d'animation, annonce que Le Garçon et le Héron sortira au cinéma le 1er novembre 2023 en France. Une super nouvelle pour les fans du Studio Ghibli, d'autant que le mystère plane autour de cet ultime film de Miyazaki : la promotion est réduite à son strict minimum, sans bande-annonce ni projection presse. Cela n'a pas empêché les Japonais de se ruer en salles pour le découvrir, Le Garçon et le Héron a réalisé le meilleur démarrage d'un film Ghibli dans l'archipel, détrônant Le Château ambulant, avec 1,83 milliards de yens récoltés pendant le premier week-end d'exploitation.

Les avis des spectateurs sont cependant un peu plus réservés, la plupart soulignant l'abondance de détails et significations qui demandent d'analyser le film avec plusieurs visionnages pour bien le comprendre. L'histoire s'inspire librement du roman Et vous, comment vivrez-vous ? de Genzaburō Yoshino, racontant l'histoire d'un lycéen japonais placé sous la tutelle de son oncle, mais Hayao Miyazaki a également placé quelques éléments autobiographiques dans son film.

Le Garçon et le Héron sera le dernier film d'animation du légendaire réalisateur du Studio Ghibli, l'animation est assurée par Takeshi Honda (Ponyo sur la falaise, Le Vent se lève, Evangelion), et ce sera à découvrir en France à partir du 1er novembre prochain. Vous pouvez retrouver la plupart des films du studio japonais à 14,99 € en Blu-ray sur Amazon.