CINEMA : Les Éternels, le plein de nouvelles vidéos ensorcelantes et de posters classes

Ce n'est pas parce que Marvel Studios a dévoilé l'ultime trailer de Les Éternels qu'il en a fini avec sa promotion. À l'occasion de l'ouverture des réservations des places de cinéma dans certains pays, une série de vidéos intéressantes avec de nombreuses scènes inédites a été dévoilée.

La nouvelle bande de super-héros composée d'Angelina Jolie, Richard Madden, Kit Harington, Salma Hayek, Gemma Chan ou encore Kumail Nanjiani a eu droit à 3 publicités de 30 secondes et une bande-annonce deux fois plus longue. Le groupe et la réalisatrice Chloé Zhao se sont aussi exprimés dans un making of avec d'autres plans encore jamais vus, pour prolonger le plaisir des yeux.

Sinon, pour les adeptes d'affiches, des posters dédiés aux personnages ou à l'ensemble du casting sont visibles en page suivante.

La date de sortie de The Eternals, selon son titre anglophone, est calée au 5 novembre 2021 au cinéma en France. Les amoureux du Marvel Cinematic Universe peuvent sinon d'ores et déjà précommander le Blu-ray de Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux pour 24,99 € avant sa sortie du 14 janvier 2022.

Lire aussi : CINEMA : Spider-Man: No Way Home, enfin le premier teaser trailer, le retour d'anciens vilains via le Multivers officialisé !