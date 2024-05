CINEMA : Megalopolis, première bande-annonce déjà folle pour le prochain film de Coppola

Francis Ford Coppola est un monument du cinéma, réalisateur de films cultes comme la trilogie du Parrain, Apocalypse Now ou encore Dracula. Mais depuis 2011, il était resté éloigné des caméras. Il sera enfin de retour en 2024 avec Megalopolis, un ambitieux film de science-fiction en gestation depuis plus de 30 ans et en compétition officielle au Festival de Cannes.

Le film sera projeté ce vendredi, il faudra donc attendre encore quelques heures avant d'avoir les premiers retours, mais la bande-annonce de Megalopolis est déjà disponible et à admirer ci-dessus en VOSTFR, ou plus bas en VF. Le long-métrage nous plongera dans le futur, alors que la ville de New Rome doit être grandement modifiée. Megalopolis suivra César Catilina (Adam Driver), un artiste et architecte capable d'arrêter le temps et dont la vision s'oppose à celle du maire conservateur Franklyn Cicero (Giancarlo Esposito). La fille de ce dernier, Julia (Nathalie Emmanuel) se retrouvera au cœur de ce conflit à cause de ses sentiments pour César. Le casting comprendra également Shia LaBeouf, Aubrey Plaza, Jon Voight, Jason Schwartzman, Talia Shire, Grace Vanderwaal, Laurence Fishburne, Kathryn Hunter, Dustin Hoffman ou encore James Remar.

Megalopolis sortira au cinéma en France le 25 septembre 2024, grâce au distributeur Le Pacte. Le film de Coppola n'a même pas de distributeur pour les États-Unis, croisons les doigts pour qu'il fasse sensation à Cannes et sorte dans les salles obscures du pays natal de son réalisateur. Vous pouvez retrouver le coffret Blu-ray de la trilogie Le Parrain en Édition 50ème Anniversaire à partir de 31,79 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.