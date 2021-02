CINEMA : Monster Hunter, la sortie en VOD et en Blu-ray pour très bientôt aux USA, quid de la France ?

Rien ne se sera passé comme prévu pour Monster Hunter, l'adaptation de la franchise culte au cinéma. Entre une sortie éparpillée en salles en décembre à cause de la crise sanitaire, et de premières diffusions en Chine qui ont fait un véritable bad buzz et ont forcé à revoir une scène, Sony Pictures a raté son coup. Et ça, c'est sans parler des critiques négatives : le film affiche un 44/100 sur Metacritic du côté de la presse spécialisée, et seulement 5,3/10 de la part des spectateurs d'IMDB.

Sony Pictures vient d'annoncer que, aux États-Unis, Monster Hunter allait être disponible au format numérique en VOD dès le 16 février, et aura même droit à sa version Blu-ray dès le 2 mars 2021, avec des bonus type making of à la clé. Une courte bande-annonce a été diffusée pour présenter le produit.

Quid de la France dans tout cela, où Monster Hunter n'est toujours pas sorti faute de salles ouvertes ? Officiellement, le film a été reporté au 28 avril 2021 pour une sortie exclusivement au cinéma. Mais alors que la VOD, et tout ce qu'elle implique, arrive dans quelques jours outre-Atlantique, Sony Pictures va-t-il prendre la peine de proposer ce long-métrage dans les salles obscures, en espérant qu'elles rouvrent bien et que l'accueil des spectateurs fasse plus de recettes que dans les autres pays ? Affaire à suivre...

À part ça, Monster Hunter: World est disponible à partir de 16,09 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : CINEMA : Monster Hunter sort l'artillerie lourde dans une bande-annonce introduisant le Rathalos