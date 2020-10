CINEMA : Monster Hunter sort l'artillerie lourde dans une bande-annonce introduisant le Rathalos

Plus tôt dans le mois, nous avons pu découvrir un tout premier teaser du film Monster Hunter de Paul W. S. Anderson, qui n'avait pas franchement de quoi rassurer les fans de la licence, de même que les propos du réalisateur, hormis l'apparence du Diablos. Ce n'était là que le sommet d'un iceberg matérialisé à présent par une bande-annonce en bonne et due forme. Sans appel, nous sommes bien contents qu'il soit indiqué que nous avons affaire à un film Monster Hunter, car ce n'est pas ce qui en ressort le plus, même si le Rathalos à la toute fin fait son petit effet.

Une bonne partie des plans se situe donc au début du long-métrage alors que l'unité d'Artemis (Milla Jovovich) patrouille dans une zone abritant d'étranges monolithes. Ces derniers, bien aidés d'un orage hollywoodien de fin du monde, téléportent donc la fine équipe dans l'univers de la licence de Capcom. Qui a dit « 2,21 Gigowatts » nom de Zeus ! La démonstration d'armes à feu accueille de son côté le lance-roquettes, montrant certes l'impuissance de cet armement conventionnel, mais qui laisse assez perplexe quand de simples lames enflammées ou une flèche tirée par le Chasseur (Tony Jaa) sont elles efficaces pour blesser ces forces de la nature. Ce ne sont pas non plus les quelques dialogues présents qui aideront à ne pas crier au nanar, le lien avec Les Gardiens de la Galaxie nous échappant encore... Au moins, il y aura de l'action et des effets spéciaux, ça parlera au grand public. Et puisque Sony Pictures est derrière ce film pour la distribution, une pub pour la PS5 apparaît le temps d'une seconde.

