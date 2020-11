CINEMA : Monster Hunter, un trailer chinois un peu moins craignos avec des monstres et un Palico

Nous n'avons découvert la première bande-annonce de Monster Hunter que le mois dernier, et le long-métrage de Paul W. S. Anderson est pourtant bien prévu pour décembre prochain aux États-Unis, le 30 pour être précis. Mais alors que la pandémie de COVID-19 peut remettre les plans de Constantin Film en cause jusqu'au dernier moment, le diffuseur s'apprête à conquérir le marché chinois très bientôt.

Monster Hunter sortira en effet en Chine le 4 décembre 2020, et une bande-annonce inédite a été diffusée pour faire monter la hype avant la date fatidique. L'occasion pour nous de découvrir des scènes beaucoup moins militaristes du film, avec un accent davantage mis sur les armes traditionnelles et les créatures, comme les Diablos, Nerscylla, Apceros et Rathalos. Et nous avons même droit à un aperçu d'un Palico en toute fin du trailer. Certes, la mise en scène et l'humour très hollywoodiens vont toujours en échauder certains, mais le matériau de base semble ici un peu plus respecté.

La marché chinois fera donc office de crash test pour Monster Hunter : nous aurons probablement des échos sur sa qualité d'ici quelques semaines. En France, la sortie du projet est totalement floue, car conditionnée à l'évolution de la crise sanitaire et la réouverture des cinémas dans nos contrées.

À moins qu'une distribution en VOD soit finalement envisagée, comme pour d'autres productions ? Affaire à suivre. D'ici là, Monster Hunter World est disponible à partir de 14,99 € sur Amazon.fr.

