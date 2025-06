CINEMA : ce jeu d'horreur à succès va être adapté au cinéma par Blumhouse (Paranormal Activity)

Malgré des résultats encore et toujours souvent en demi-teinte, les adaptations de jeux vidéo en films ont toujours le vent en poupe. Les scénaristes se basent sur un univers déjà existant, les producteurs comptent sur les fans du jeu pour se déplacer en salle, c'est du pain béni. Plus tôt dans l'année, nous avions pu découvrir Until Dawn : La Mort sans fin dans les salles obscures et c'est un autre jeu vidéo horrifique qui va être adapté au cinéma.

Kinetic Games annonce que Phasmophobia va être adapté en film. Le jeu d'horreur psychologique et coopératif compte plus de 22 millions de joueurs sur ordinateurs et consoles de salon, alors qu'il est toujours en Early Acces. Le développeur principal Daniel Knight n'a pas confié son bébé à n'importe qui : c'est Blumhouse Productions qui va assurer l'adaptation de Phasmophobia au cinéma. La société est connue pour Paranormal Activity, American Nightmare, Insidious, Black Phone, M3GAN ou encore les Halloween et L'Exorciste : Dévotion de David Gordon Green. Atomic Monster, la société de James Wan, participera également à la production, elle est réputée pour Annabelle, Conjuring, La Nonne, M3GAN ou encore Mortal Kombat de Simon McQuoid.

Blumhouse n'est pas étranger au milieu du jeu vidéo, il a fondé sa propre société d'édition, Blumhouse Games, et du côté du cinéma, il s'était déjà occupé de produire Five Nights at Freddy's, un film d'horreur très moyen, pas très flippant, mais qui a cartonné au box-office. Un exploit qu'il compte bien réitérer avec Phasmophobia, mais rien n'a été annoncé concernant le script, le casting, le réalisateur ou la date de sortie.

Phasmophobia, le jeu, est disponible sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PSVR 2