CINEMA : Relic, le film d'horreur produit par les frères Russo sort ce mercredi en salles

S'il y a bien deux choses qui font vraiment peur dans le cinéma horrifique, ce sont les enfants et les vieilles dames. Natalie Erika James a choisi la deuxième option pour poser le cadre de Relic, son premier long-métrage qui suit une mère et sa fille retournant au domicile familial afin de retrouver la grand-mère disparue, mais lorsqu'elle refait surface, les choses sont bien différentes. Place à la bande-annonce :

Bande-annonce en VF

Au casting, nous retrouvons donc Emily Mortimer (Le retour de Mary Poppins), Robyn Nevin (Matrix) et Bella Heathcote (The Neon Demon), et à la production, il y a également des noms bien connus, comme celui de Jake Gyllenhaal ou encore les frères Russo (Captain America, Avengers). Concernant le synopsis, il n'est pas sans rappeler celui d'Hérédité d'Ari Aster (vendu 14,99 € sur Amazon.fr) :

Lorsqu'Edna, la matriarche et veuve de la famille, disparaît, sa fille Kay et sa petite-fille Sam se rendent dans leur maison familiale isolée pour la retrouver. Peu après le retour d'Edna, et alors que son comportement devient de plus en plus instable et troublant, les deux femmes commencent à sentir une présence insidieuse dans la maison. Edna refuse de dire où elle était, mais le sait-elle vraiment ?

Bande-annonce en VOSTFR

Relic ne sera sans doute pas le film qui marquera le retour en salles de millions de spectateurs, mais il promet quand même quelques sensations horrifiques et il sera à découvrir au cinéma dès ce mercredi 7 octobre 2020.