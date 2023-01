CINEMA : Renfield, Nicolas Cage sort les crocs dans la première bande-annonce de la comédie horrifique avec Dracula

Nicolas Cage et les vampires, c'est une histoire d'amour qui remonte à la fin des années 80 avec Embrasse-moi, vampire, mais l'acteur américain va incarner le plus célèbre des suceurs de sang, à savoir Dracula, dans Renfield, un long-métrage entre comédie et horreur réalisé par Chris McKay (LEGO Batman, le film, The Tomorrow War).

Aujourd'hui, Universal Pictures partage la première bande-annonce de Renfield, et c'est tout ce que nous pouvions attendre d'un tel projet. Le film suivra R. M. Renfield (Nicholas Hoult), un jeune homme au service du comte Dracula (Nicolas Cage) qui doit régulièrement lui apporter des victimes pour assouvir sa soif de sang. Un job plutôt horrible, Renfield essaie tant bien que mal d'échapper aux griffes de Dracula jusqu'à rencontrer Rebecca Quincy (Awkwafina), et il va finir par arrêter de subvenir aux besoins de son maître... ce qui n'est évidemment pas du tout au goût de Dracula. Les références aux vieux films de vampires sont déjà présentes, et Nicolas Cage cabotine dans son costume, que demander de plus ? La bande-annonce est à découvrir en VOSTFR ci-dessus et en VF juste ici :

Renfield s'annonce déjà comme une comédie horrifique décalée, l'idée est née de Robert Kirkman (The Walking Dead) et s'inscrit dans le Dark Universe d'Universal Pictures, qui bat de l'ail entre l'échec de La Momie et le succès commercial d'Invisible Man. Renfield est attendu au cinéma le 31 mai prochain, d'ici là, vous pouvez retrouver Vampires en toute intimité, autre comédie horrifique avec des vampires réalisée par Taika Waititi, à 19 € sur Amazon.