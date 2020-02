RUMEUR sur Indiana Jones 5 : Spielberg seulement producteur, James Mangold à la réalisation ?

En 2008, Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal aurait dû être le premier volet d'une nouvelle trilogie avec le célèbre aventurier au fouet et au chapeau, mais malgré de bonnes recettes au box-office, le film de Steven Spielberg a déçu les fans. Mais en 2016, un cinquième opus a été officialisé. Il devait à l'origine sortir en 2019, mais Disney a recalé la date de sortie au 9 juillet 2021.

Sauf que d'après Variety, ce ne sera pas Steven Spielberg qui réalisera cet Indiana Jones 5. Non, le cinéaste ne serait plus que producteur, et la réalisation reviendrait à James Mangold, qui n'est vraiment pas n'importe qui : Logan, Le Mans 66, Walk the Line, 3h10 pour Yuma, le réalisateur a déjà une sacrée carrière, et le voir derrière la caméra pour un film aussi attendu qu'Indiana Jones 5 a de quoi rassurer les fans de Spielberg.

D'ailleurs, toujours d'après Variety, c'est Steven Spielberg lui-même qui a voulu s'écarter de la réalisation du film pour laisser place à un réalisateur plus jeune, afin d'apporter un nouveau souffle à la saga. De son côté, Harrison Ford va évidemment reprendre son rôle d'Indy, il affirmait tout récemment pendant la promotion de L'Appel de la forêt que le tournage allait débuter dans deux mois, mais a également déclaré que le projet faisait face à quelques soucis d'organisation et de script. Bien évidemment, Disney n'a rien commenté pour le moment, il ne serait pas étonnant qu'Indiana Jones 5 ne sorte finalement pas le 9 juillet 2021, mais un peu plus tard.