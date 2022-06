CINEMA : Silent Hill, Christophe Gans parle d'un film d'horreur plus moderne et dévoile une année de sortie

Malgré certaines qualités dans la réalisation, la première adaptation de Silent Hill au cinéma n'était pas une totale réussite, mais ce film de Christophe Gans est tout de même bien mieux que sa suite, Silent Hill: Révélation, réalisé par Michael J. Bassett. Et 17 ans plus tard, le metteur en scène français va retrouver la licence.

Christophe Gans avait annoncé en janvier 2020 travailler sur des adaptations au cinéma de Silent Hill et Project Zero, des projets évidemment très attendus par les fans d'horreur. Et cette semaine, c'est JV qui est allé à la rencontre du cinéaste, qui parle d'un Silent Hill plus moderne, sans lien avec les deux premiers volets et qui sortira au cinéma l'année prochaine :

Je travaille en ce moment dessus. Il y a eu les années COVID-19 qui nous ont finalement obligés à rester chez nous. J’en ai profité pour écrire deux scripts. Le script d’un nouveau film Silent Hill qui est totalement indépendant des deux précédents films réalisés et qui respecte la façon dont Silent Hill a évolué. La plupart du temps, ce sont des histoires autonomes. Silent Hill, c’est un peu comme Twilight Zone, la Quatrième Dimension, un endroit où il peut se passer tout et n'importe quoi. J’ai travaillé sur un nouveau Silent Hill qui est un Silent Hill de l’an 2023 puisque le film sortirait l’année prochaine… en 2023… et non un Silent Hill comme je l'ai imaginé en 2006. C’est un Silent Hill pour le public d'aujourd'hui tout en étant ultra respectueux de la saga. Je suis conscient que Silent Hill est une très grande franchise du jeu vidéo et une œuvre d’art au sens noble du terme. Les gens qui ont pensé Silent Hill y ont mis beaucoup de leurs tripes. Pour bien les connaître, ce sont des gens extrêmement intègres. Pour moi, c’était important de concevoir un Silent Hill à l’aune du public actuel. Il est clair que le cinéma d’horreur d’aujourd’hui ne ressemble plus au cinéma d’horreur de 2006. Tant mieux d’ailleurs. Non pas que le cinéma d’horreur de 2007 n’était pas bien, mais tout genre connaît une évolution. J’essaye de tenir compte de ce que j'ai pu voir récemment, de plus original et de plus étonnant en matière de films d’horreur, et de voir si dans Silent Hill il y a les germes, voire même l’expression de ça. Silent Hill a toujours été un jeu hors normes et en avance sur son temps.

Bon, la déclaration ne veut pas dire grand-chose, les films d'horreur récents lorgnent davantage vers le jump scare idiot, oubliant d'installer une ambiance réellement flippante pour mieux terrifier le spectateur (ce que faisait plutôt bien le premier Silent Hill d'ailleurs), mais il y a heureusement des exceptions, comme Hérédité d'Ari Aster, The Witch de Robert Eggers ou encore Get Out de Jordan Peele, espérons que Christophe Gans a ce genre de films en tête ! Le réalisateur a également évoqué son autre projet d'adaptation de jeu vidéo au cinéma, qui concerne Project Zero (Fatal Frame outre-Atlantique et Zero au Japon). Si Silent Hill est supervisé par Konami, Project Zero l'est par Koei Tecmo, propriétaire de la licence. Là aussi, l'écriture du scénario a demandé un an de travail, et le film sortira évidemment après Silent Hill, pas avant 2024 donc. Christophe Gans déclare ainsi :

Ce qui m’intéresse, c’est d’arriver à un point d’équilibre entre le jeu vidéo et le cinéma. Je ne dis pas y être parvenu totalement avec le premier volet de Silent Hill, mais le film a été plutôt bien reçu par les fans. Or, ces derniers sont relativement exigeants. Je pense qu’ils ont compris que le film avait été fait par un joueur, mais surtout que j'essayais de trouver le point de convergence entre les langages cinématographique et vidéoludique. C’est comme ça que j’ai travaillé le script du nouveau Silent Hill, mais aussi celui de Fatal Frame, Project Zero pour nous autres Européens. Ce serait le film suivant. D'ailleurs, le script est prêt. Sur les deux ans de Covid, il y a eu une année d’écriture pour Silent Hill et une autre pour Fatal Frame. Dans les deux cas, j’ai écrit sous la supervision des équipes de Konami et de Tecmo.

Il sera intéressant de voir quelle direction prendra cette adaptation de Project Zero, la caméra (un appareil photo) est au cœur du gameplay de la franchise, seule arme pour se défendre contre des fantômes, il y a de quoi faire en termes de mise en scène pour séduire les cinéphiles et les joueurs ! Si vous ne connaissez pas la licence, Project Zero : La Prêtresse des Eaux noires est à 49,49 € sur Gamesplanet.

Lire aussi : CRITIQUE de Bienvenue à Silent Hill. Voyage au cœur de l'Enfer, une visite passionnante de la ville embrumée