Silent Hill : la Team Silent toujours vivante et plusieurs jeux en développement d'après Christophe Gans

Ce n'est pas un secret, un nouveau Silent Hill est en chemin. Pas un jeu, non, mais un film, encore une fois réalisé par Christophe Gans, cinéaste français déjà derrière la caméra pour une première adaptation de la franchise de Konami en 2006 et qui va remettre ça prochainement. Mais Christophe Gans a visiblement quelques informations concernant des jeux vidéo.

Officiellement, Konami n'a pas encore annoncé le retour de Silent Hill sur ordinateurs ou consoles, mais les rumeurs vont bon train depuis des mois, avec notamment un possible remake de Silent Hill 2 développé par Bloober Team et Silent Hill: The Short Message, un mystérieux titre enregistré en Corée du Sud récemment, sans doute un teaser jouable. Christophe Gans était récemment invité d'honneur au Festival Européen du Film Fantastique de Strasbourg, l'occasion pour MaG - Movie and Game de s'entretenir quelques minutes avec le réalisateur français et de glaner quelques informations croustillantes. D'après Christophe Gans, Konami aurait été impressionné par les « reboots » (les remakes plutôt) de Resident Evil 2 et 3 chez Capcom, il voudrait faire de même avec sa licence horrifique, la « revigorer » et plusieurs jeux seraient en développement, dont un chez Bloober Team. Mais la vraie information, c'est que Gans s'est entretenu plusieurs fois avec la Team Silent chez Konami pour la préproduction de son futur film, avec des personnes qu'il connaissait déjà depuis 2006 et le premier long-métrage.

La Team Silent est donc encore vivante dans les locaux de Konami, avec des membres de l'ancienne époque, laissant penser qu'un jeu développé par cette équipe serait aussi en chemin. Keiichiro Toyama, directeur du premier jeu, a récemment fondé Bokeh Game Studio pour créer Slitterhead, Masashi Tsuboyama, Kazuhide Nakazawa et Suguru Murakoshi ont eux aussi quitté Konami après avoir réalisé les trois opus suivants. Nakazawa et Murakoshi sont d'ailleurs allés chez Kojima Productions, cependant, pas de Hideo Kojima dans les parages. Christophe Gans a les mêmes informations que tout le monde : le concepteur japonais est parti en claquant la porte de chez Konami après Metal Gear Solid V: Phantom Pain, et il tease d'ailleurs en ce moment son prochain jeu.

Konami reste muet de son côté, le studio nippon a sans doute un plan bien rodé pour le retour de sa franchise, mais les fans devraient avoir du contenu dans les prochaines années. Pour en revenir au film de Christophe Gans, le réalisateur explique à MaG qu'il veut faire une adaptation plus psychologique, presque psychanalytique, de la licence, où la ville n'est plus seulement une carte, mais une projection d'esprits torturés, avec des sentiments paradoxaux. Silent Hill, le premier film, était très inspiré de l'opus sur PlayStation, il semblerait que cette fois, le cinéaste se base sur sa suite avec James Sunderland. De là à imaginer la sortie du film dans la foulée du remake, il n'y a qu'un pas facile à franchir.

D'ailleurs, le tournage de cette nouvelle adaptation devrait débuter le 20 février prochain, pour une sortie dans le courant de l'année 2023. Victor Hadida est producteur de ce nouveau film, comme l'avait été son frère Samuel pour la première adaptation. En attendant de découvrir tout cela, vous pouvez retrouver un coffret regroupant les deux premiers longs-métrages Silent Hill à 14,99 € sur Amazon.