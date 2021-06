CINEMA : Snake Eyes, nouveau trailer peu flatteur pour le spin-off de G.I. Joe

Paramount Pictures a repoussé Snake Eyes à plusieurs reprises pour pouvoir le montrer en salles. Maintenant que les cinémas ont rouvert, nous avons rendez-vous dans deux petits mois pour découvrir les origines du membre des G.I. Joe, opposé à l'organisation Cobra alors qu'il vient de rejoindre le clan Arashikage et que son passé refait surface.

Bande-annonce VOSTFR

Un premier trailer très court nous avait offert un premier regard sur le personnage joué par Henry Golding. Mais pour ceux qui veulent en voir plus, une autre bande-annonce plus dense a été diffusée cette semaine. Même s'il faudra attendre le produit final de sortie le 18 août pour juger, Snake Eyes semble accumuler les défauts visuels et narratifs de films d'action d'un autre temps, il aura donc fort à faire pour se montrer au moins aussi « réussi » que les 2 précédentes adaptations de l'univers...

Snake Eyes (Henry Golding), un homme courageux et solitaire, est accueilli au sein du très ancien clan japonais des Arashikage , après avoir sauvé la vie de leur héritier. Le clan fait de lui un grand guerrier, tout en lui offrant ce dont il rêvait depuis longtemps : un foyer. Mais certains secrets de son passé refont surface et Snake Eyes, s’il veut garder la confiance de ceux qui sont désormais ses proches, va devoir mettre à l’épreuve son honneur et sa fidélité au clan. Basé sur le personnage emblématique de G.I. Joe, SNAKE EYES est également interprété par Andrew Koji dans le rôle de Storm Shadow, Úrsula Corberó dans le rôle de la Baronne, Samara Weaving dans le rôle de Scarlett, Haruka Abe dans le rôle d’Akiko, Tahehiro Hira dans le rôle de Kenta et Iko Uwais dans le rôle de Hard Master.

Bande-annonce VF

