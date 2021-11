CINEMA : SOS Fantômes : L'Héritage, les Ghostbusters originaux plus prêts du retour que jamais dans un ultime trailer

Ce n'est pas un secret, Bill Murray, Dan Aykroyd et Ernie Hudson seront au casting de SOS Fantômes : L'Héritage, le nouveau film de Jason Reitman, fils du réalisateur des deux premiers volets parus en 1984 et 1989. Il nous racontera l'histoire des descendants d'Egon Spengler, initialement campé par le regretté Harold Ramis, alors que ses petits-enfants Phoebe (Mckenna Grace) et Trevor (Finn Wolfhard) vont retrouver l'Ectomobile et son Piège à Fantômes dans sa maison de Summerville.

Pour une raison encore inexpliquée, les esprits vont faire leur retour sur Terre, et les jeunes héros vont donc devoir s'associer à leur mère Callie (Carrie Coon) et à M. Grooberson (Paul Rudd) pour les renvoyer dans leur dimension. Les Ghostbusters originaux n'ont pas encore montré leur visage dans un trailer, même si le corps de l'un d'entre eux apparaissait dans le dernier en date. L'ultime bande-annonce va un peu plus loin en se terminant sur un plan des bustes du trio, arme à la main, lâchant un « Have you missed us? » empreint de nostalgie. De quoi nous chauffer comme il faut avant la date de sortie...

Ghostbusters: Afterlife, selon son titre original, arrivera le 19 novembre en salle aux États-Unis, et finalement seulement le 1er décembre 2021 en France. Vous pouvez d'ici là vous refaire le premier épisode en version longue grâce à un Blu-ray à 4,99 € chez Amazon.fr.

