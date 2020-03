CINEMA : Uncharted, Morbius et SOS Fantômes : L'Héritage reportés à 2021

Nous vous l'avions rapporté il y a quelques semaines : dès lors que la pandémie de COVID-19 s'est installée en Occident et que des mesures de distanciation sociales ont été mises en place, des tournages de films et séries ont été arrêtés. La post-production de longs-métrages déjà captés est aussi impactée, alors même que les cinémas sont fermés dans bien des pays d'Europe et d'Amérique du Nord et que nous ignorons quand ils rouvriront.

Sony Pictures ne compte visiblement pas sur un retour à la normale cet été, ou prévoit dans tous les cas des retards de son côté, car il vient d'annoncer un recalage complet de son calendrier pour les mois et même années à venir. Aux États-Unis, Morbius voit son lancement décalé de juillet 2019 au 19 mars 2021, tandis que SOS Fantômes : L'Héritage prévu pour août 2020 est reporté au 5 mars 2021. Il prend ainsi le créneau d'Uncharted, qui lui ne sortira que le 8 octobre 2021.

D'autres projets du studio sont également affectés : Greyhound passe de juin 2021 à une date inconnue, Fatherhood est reporté du 23 octobre au 15 janvier 2021, Pierre Lapin 2 : Panique en Ville est décalé du 7 août 2020 au 15 janvier 2021 également, et un projet mystère en collaboration avec Marvel prévu pour le 8 octobre 2021 n'a désormais plus de date de sortie précise. Sale temps pour les fans de cinéma hollywoodien.