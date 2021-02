CINEMA : Spider-Man: No Way Home, après le troll des acteurs, le titre du prochain film du MCU officialisé !

Pour faire suite à Spider-Man: Homecoming et Spider-Man: Far From Home, Marvel a négocié la réalisation d'un troisième film avec Tom Holland et Sony Pictures, toujours détenteur des droits d'exploitation cinématographique de l'Homme-Araignée. Le tournage a débuté il y a quelques mois, et les rumeurs courent depuis sans cesse sur un long-métrage autour du multivers avec un retour du Docteur Octopus, d'Electro, et même de Tobey Maguire et Andrew Garfield, mais rien de tout cela n'a encore été officiellement confirmé.

Même le titre du film de Jon Watts est encore inconnu à ce jour, mais il se pourrait que nous soyons bientôt renseignés à ce sujet. Tom Holland, Jacob Batalon et Zendaya ont posté des messages sur Instagram, dévoilant chacun une photo de leur trio en action, et surtout un titre et un logo pour le projet ! Problème, chacun a dévoilé un intitulé différent, histoire de brouiller les pistes : Spider-Man: Phone Home, Spider-Man: Home-Wrecker, et Spider-Man: Home Slice.

Le vrai titre est-il caché là-dedans ? Ou s'agit-il juste d'un troll en hommage aux fuites malencontreuses du gaffeur Tom Holland avant la vraie révélation ? Sachant que WandaVision se termine le 5 mars et que certains imaginent déjà des liens forts entre la série de Disney+ et ce nouveau Spider-Man, le titre sera-t-il officialisé dans les prochains jours ? Affaire à suivre.



La date de sortie de la suite est officiellement calée au 15 décembre 2021, mais suivant l'évolution du COVID-19 et du calendrier de diffusion, tout pourrait changer d'ici là. Si vous ne l'avez pas encore vu, Spider-Man: Far From Home est disponible en VOD à partir de 4,99 €.

This, we can confirm. #SpiderManNoWayHome only in movie theaters this Christmas. pic.twitter.com/kCeI8Vgkdm — Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) February 24, 2021

Mise à jour : fini le troll, Marvel Studios vient de confirmer que le titre sera Spider-Man: No Way Home ! Un vrai logo et une vidéo amusante avec les 3 acteurs principaux ont été diffusés pour accompagner cette annonce.

