CINEMA : Top Gun: Maverick bat des records en France et à l'international

Après de nombreux reports pour cause de pandémie, Top Gun: Maverick est enfin sorti en salles la semaine dernière, en France et dans le reste du monde. Une suite très attendue, le Top Gun de Tony Scott est culte, et le film de Joseph Kosinski fait déjà très fort, avec de nombreux avis positifs et de gros chiffres.

Paramount Pictures annonce en effet que Top Gun: Maverick a enregistré plus de 1,3 million d'entrées en cinq jours en France, avec notamment 330 000 entrées rien que le jeudi de l'Ascension, un record dans l'Hexagone. À l'international, le long-métrage cumule plus de 260 millions de dollars de recettes, le budget de production estimé à 150 millions de dollars a été vite rentabilisé, et surtout, c'est le meilleur démarrage pour un film avec Tom Cruise aux États-Unis. Pour un acteur habitué des blockbusters (Mission: Impossible, La Guerre des Mondes, Oblivion, Edge of Tomorrow), c'est impressionnant !

La Paramount indique au passage que la bande originale de Top Gun: Maverick, comprenant des chansons de Lady Gaga et OneRepublic, s'est hissée en tête des ventes sur iTunes à la sortie. Vous pouvez déjà précommander le film en 4K UHD avec Blu-ray et steelbook à 35,04 € sur Amazon.

