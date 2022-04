Cities VR se montre au MQGS via un trailer, quelques images et une date de sortie très proche

Fast Travel Games, studio deriière d'excellents jeux VR comme Wraith of the Oblivion, The Curious Tale of the Stolen Pets, Budget Cuts 2: Mission Insolvency et Apex Construct, change encore de style pour proposer un city builder, Cities VR.

Soyez le maire de Cities: VR, le simulateur ultime de construction et de gestion de villes en réalité virtuelle. Concevez des quartiers, construisez des bâtiments, dirigez le flux de trafic, tout en gérant l'économie, les services d'urgence, etc. Entrez dans cette adaptation VR du classique Cities: Skylines.

Cities VR sortira sur Meta Quest 2 le 28 avril prochain au prix de 29,99 € mais il est actuellement en précommande avec une remise de 10 % au prix de 26,99 €. Il est localisé en français.