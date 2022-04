RUINSMAGUS : un JRPG en VR annoncé via un beau trailer et quelques images

C'est lors du Meta Quest Games Showcase que CharacterBank a dévoilé un jeu que les fans du Japon vont apprécier, le JRPG RUINSMAGUS. Nous y incarnerons un magicien novice recruté pour enquêter sur les ruines souterraines cachées sous la ville luxuriante et animée de Grand Amnis. Il va progresser afin de devenir plus fort et ainsi réunir tous les artéfacts cachés dans les souterrains.

Bien que profondément entourée de mystère, il est bien connu que la prospérité de la ville repose sur des artefacts cachés au plus profond des ruines, protégés par des Gardiens puissants et intrépides. Confrontés à un défi de taille, nos courageux explorateurs doivent répondre à l'appel et répondre à la question qui hante chacun de leurs concitoyens : quels mystères et dangers se cachent sous les rues et ruelles dorées de Grand Amnis ? En tant que membre de la célèbre guilde RUINSMAGUS, vous passerez d'un sorcier novice à un mage tout-puissant et maniant des sorts à travers 26 quêtes narratives mettant en vedette les talents vocaux japonais de Naomi Ohzora, Ai Maeda, Eiji Takemoto, et plus encore. Découvrez les secrets d'une époque perdue. Devenez le héros de Grand Amnis !