Persona 5 Royal : Morgana détaille les nouveautés de cette nouvelle version du JRPG dans une longue bande-annonce

D'ici quelques semaines, nous allons enfin pouvoir profiter de Persona 5 Royal sur PS4, avec une localisation française dans le texte et les menus rendant cette version bien plus accessible aux joueurs, même s'il y aura de la censure...

La branche occidentale d'Atlus s'active à promouvoir le jeu de rôle et après une bande-annonce présentant les personnages principaux, c'est un long cours qui nous est offert par Morgana. En effet, la mascotte du cinquième épisode commente les nouvelles fonctionnalités présentes en compagnie de Kasumi Yoshizawa, le tout avec le doublage anglais en audio. Les détails ne manquent pas avec l'explication sur ce qu'est une Persona et le groupe des Voleurs Fantômes, du gameplay montrant divers ennemis inédits bien coriaces, l'infiltration du Metaverse avec l'exploration de Palais mentaux de personnages bien dérangés à l'aide du grappin, la présentation du système de Confidents (Maruki étant nouveau), de Jose et du Mementos, ainsi que du quartier de Kichijoji et du Repaire des Voleurs. Si vous aviez suivi notre couverture du jeu avant le lancement japonais, tous ces éléments doivent vous parler.

Pour expérimenter tout cela et bien plus encore, il faudra patienter jusqu'au 31 mars, date de sortie de Persona 5 Royal sur PS4.